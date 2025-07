Une grosse mise à jour pour la petite 125 accessible Orcal Astor 3

Lancée sur le marché en 2015 par la société DIP, l'Orcal Astor revient dix ans plus tard avec une version largement mise à jour.

Disponible à la vente et en essai dans les concessions Orcal de France, l’Astor 3, reprend les mêmes ingrédients que sa devancière, comme la visserie inox, un faisceau électrique étanche, un guidon aluminium à section variable, un Té de fourche en aluminium avec une colonne de direction montée sur roulements à rouleaux, des roues à rayons, des béquilles centrale et latérale, et conserve son look rétro tout en se mettant en conformité avec les nouvelles normes.

On retrouve donc sur la petite 125 de moins de 140 kg le moteur monocylindre 4 temps de technologie Yamaha à refroidissement par air (10 chevaux à 9 000 tr/min pour un couple de 9,2 Nm à 7 500 tr/mn) associé à une boîte à cinq rapports. Elle conserve également son kick de démarrage qui double le démarreur électrique. Gage d’économie la consommation est annoncée sous les 3,2 litres/100 km. Le freinage confié à deux disques reste couplé.

Le classique se met au goût du jour

Au rayon des nouveautés, l’instrumentation abandonne les aiguilles pour le numérique afin d’être également plus complet. On y trouve un compte-tours, un tachymètre numérique, l'affichage du rapport de boîte de vitesses engagé, une jauge d'essence à segments, une montre, deux trips et même la température ambiante, plus les voyants usuels. L’éclairage passe également aux LED aussi bien pour le phare, le feu arrière que pour les clignotants.

Accessible avec le permis A1 dès 16 ans ou le permis B (auto) avec la formation de sept heures, l'Orcal Astor 3 est affichée à 2 695 €.