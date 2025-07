Des motos de collection aux enchères à Esvres (37) le 19 juillet

Une belle vente de véhicules de collection sera organisée par l'Hôtel des Ventes Giraudeau ce samedi 19 juillet à Esvres dans l'Indre et Loire. Au programme de cette vacation qui commencera à 14 heures 30, quarante-trois véhicules dont treize motos. En fin de vente, divers objets (combinaison de commissaire, voiture à pédales, plaques publicitaires...) seront également disponibles.

La vente sera retransmise en direct sur interencheres.com et ce même site vous donnera toutes les informations nécessaires.

Expositions, frais et conditions de vente

Les véhicules seront exposés le vendredi 18 juillet de 14h à 19h et le matin de la vente de 9h à midi au 8 Allée Emile Delahaye à Esvres. La vente se fera à partir de 14 heures 30 à cette même adresse. Les enlèvements se feront sur place le vendredi 25 juillet de 9h à 17h et le lundi 28 juillet de 9h à 17h.

Les frais seront de 21 % et le paiement se fera comptant.

Pour toutes informations complémentaires, n'hésitez pas à contacter l'Hôtel des Ventes Giraudeau.

Les petites cylindrées de la vente

On commence par les petites cylindrées, à savoir les machines faisant moins de 125 cm3.

Ce Solex 1700 attend entre 200 et 400 euros. Il fonctionne et son état est annoncé comme correct avec de l'oxydation au niveau du guidon. Il faudra prévoir les démarches pour obtenir un titre de circulation. Un 660 sera également disponible (estimation entre 200 et 300 euros).

Ce 100 cm3 Sport de chez Kawasaki est dans un bel état. La carte grise est présente, le kit chaîne, l'embrayage et l'allumage sont neufs. Le contrôle technique est en cours. Pour l'estimation, comptez entre 1 000 et 1 500 euros.

Ce scooter Piaggio Sfera de 80 cm3 totalise 8 871 kilomètres à son compteur. Il a été révisé, possède sa carte grise mais le contrôle technique n'a pas été fait (estimation entre 600 et 800 euros).

Pour marcher (ou rouler) dans les traces de Toni Bou, ce Gas Gas TXT Rookie de 80 cm3 est l'engin idéal. Décrit comme étant dans un état général correct, son estimation est proposée entre 700 et 900 euros.

On continue sur la page suivante avec les machines à partir de 125 cm3 proposées dans cette vente.