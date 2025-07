Les machines de plus de 125 cm3

Il n'y a pas beaucoup d'avant-guerres dans cette vente, entendez par là les machines produites entre les deux conflits mondiaux. Vous devrez vous contenter de cette Terrot 350 cm3 type HST et d'une Matchless 350cm3 G3/L entièrement démontée (sans savoir si la machine est complète).

En ce qui concerne la Française, on sait juste qu'elle n'a pas de carte grise (et donc pas de contrôle technique...),qu'elle est proposée "en l'état" et qu'elle sera à remettre en route. Un petit lot d'accessoire sera joint à la machine (estimation entre 1 200 et 1 500 euros).

Il a beau avoir été restauré "soigneusement", on est quand même assez gourmand pour ce Triporteur Vespa ACMA 125 cm3 (estimation entre 8 000 et 12 000 euros). On annonce 270 kilomètres à son compteur, une carte grise "collection" française et la présence d'une bâche de protection fabriquée sur mesure.

Cette BMW R50 est "roulante". Si le cadre est annoncé de 1955, on s'aperçoit que de nombreux autres éléments trahissent l'utilisation de "morceaux" plus récents. Une restauration sera à prévoir pour qu'elle soit vraiment présentable. Quand on connaît le prix des pièces pour ces BMW anciennes, il faudra rester dans l'estimation (entre 4 000 et 6 000 euros), voire être un peu en dessous pour ne pas exploser le budget.

Il flotte comme un petit air de vacances avec ce Suzuki VAN-VAN 125 cm3 de 2003. Il a 11 325 kilomètres à son compteur, ses papiers français et son contrôle technique est "favorable". On lui reprochera juste une clé difficile à actionner dans le Neiman. Son estimation a été fixée entre 1 000 et 1 500 euros.