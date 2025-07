La Chine révolutionne le Camping : Voici un Scooter-Camping-Car de 15 Ch à la sauce Honda

Alors, est-ce signé Honda ? Pas du tout. L’invention émane d’une entreprise anonyme basée dans le Guangdong. Elle revisite radicalement le concept du scooter utilitaire, transformant ce simple engin de trajets urbains en micro-foyer nomade. La cabine installée à l’arrière ressemble à un coffre géant, capable — en théorie — d’héberger un adulte en quête d’aventure… ou au moins un petit animal de compagnie et quelques affaires de camping. Même si la posture risque de ne pas convenir à ceux qui ont le dos fragile.

Ce micro-camping-car s’inscrit dans la grande vague des vans aménagés et autres véhicules transformés en tiny-houses roulantes. Après la folie des VW T3, Sprinter et autres fourgons 4x4, le phénomène s’invite désormais dans le monde des deux-roues. On connaissait déjà les mini-caravanes tractées par des Honda Gold Wing ; cette fois, les Chinois vont encore plus loin : inutile de tirer quoi que ce soit, la « maison » est directement soudée au châssis.

Le Camping-Car 2 Roues chinois : Révolution ou folie ?

Évidemment, la réalité mécanique pourrait vite refroidir les ardeurs des rêveurs. Sous la selle, le moteur plafonne à 15 chevaux, ce qui risque de peiner à tracter le poids supplémentaire de la cabine, surtout en cas de vent latéral. Sans parler de la stabilité, de la maniabilité en ville ou de la sécurité globale. Pour l’instant, aucun détail n’a filtré sur les fixations, les ceintures de sécurité ni sur l’éventuelle version électrique, dont l’autonomie serait forcément limitée par le poids supplémentaire.

Verrons-nous un jour ce drôle de camping-car sur nos routes ? Difficile à dire. En Chine, tout est brevetable… et parfois commercialisé, même les idées les plus improbables. Ce ne serait pas la première fois qu’un concept farfelu trouve son public et devienne une niche lucrative. La fièvre du camping-car ne connaît plus de limites. Même pas celles des deux roues.