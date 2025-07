Marché moto en juin : les Chinois ont la banane, Honda, Ducati et Aprilia résistent, KTM, Royal Enfield et Harley-Davidson plongent

Ça commence à sentir le roussi pour le marché moto français.

Si on pensait que la tendance à la baisse connue depuis le début de l'année allait enfin s'améliorer en juin, après un bon début de mois, le bilan reste finalement négatif, avec un volume d'immatriculations en recul de près de 8 % (- 7,87 %) par rapport à 2024.

Pour la sixième fois consécutive en autant de mois en 2024, le marché moto français pointe donc dans le rouge avec 20 919 véhicules neufs vendus contre 22 705 un an plus tôt.

Une situation difficile d'où s'extrait malgré tout le meilleur vendeur de l'Hexagone, le Japonais Honda, en progression de 6,51 % (4 680 unités vendues). De quoi rendre jalouses les autres marques nippones, que ce soient Yamaha (- 6,99 % avec 3 542 unités), Kawasaki (- 15,55 % avec 1 369 unités), Suzuki (- 22,39 % avec 579 unités), ou certaines européennes : - 5,09 % pour BMW (2 498 unités), - 13,93 % pour Triumph (1 310 unités), - 5,74 % pour Piaggio (493 unités), - 54,11 % pour KTM (352 unités) ou encore Royal Enfield (-43,59 %) et Harley-Davidson (- 37,06 % avec 287 unités).

Les marques chinoises n'en finissent plus de s'envoler !

Du côté des satisfactions, les marques chinoises, notamment CF Moto (+ 172 % (!) avec 766 unités), Voge (+ 39,38 % avec 492 unités) et Zontes (+ 30,82 % avec 382 unités) continuent de surnager. Moins attendues, les marques italiennes Ducati et Aprilia réalisent également un mois de juin 2025 positif, respectivement en progression de 10,40 % par rapport à 2024 (637 unités vendues) et 6,58 % (405 unités).

Et cette fois, l'excuse des chiffres faussés par les immatriculations massives de véhicules Euro5+ à la fin de l'année 2024 semble de plus en plus difficile à invoquer. Il va donc falloir chercher ailleurs pour trouver les raisons de cette baisse constante des chiffres de ventes de deux-roues depuis le début de l'année 2025. Du côté du portefeuille des Français, par exemple…