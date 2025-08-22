Honda sort un « Pokémon »… qui roule tout seul : démonstration d’avenir à Suzuka

Derrière le costume, un prototype autonome : maintien de l’équilibre, contrôle actif, et capteurs capables de lire l’environnement et de réagir sans intervention humaine. Rien d’improvisé : ces briques viennent des programmes maison (on pense au robot ASIMO, véritable labo mobile de l’autonomie dans les années 2000) et des travaux Honda sur l’auto-équilibrage. Résultat : plus de dix minutes de roulage maîtrisé, où l’image – surréaliste – servait de vitrine à un contenu bien réel.

Le message, lui, dépasse le gadget. Honda esquisse une moto capable de rester stable toute seule, d’anticiper certaines réactions du pilote et, à terme, d’évoluer en environnement contrôlé sans mains sur le guidon.

Ce Pokémon Honda n’a pas seulement amusé la galerie : il a roulé pour l’avenir

Autrement dit : des systèmes d’assistance avancée et des fonctions d’autonomie limitée pour la sécurité du quotidien (basses vitesses, manœuvres, gestion de perte d’équilibre), bien avant une hypothétique « moto qui se conduit toute seule ».

Le choix Pokémon n’est pas qu’un coup de com’. Au Japon, moins d’un quart des acheteurs de motos ont moins de 40 ans : il faut réenchanter un public qui perçoit parfois la moto comme « lointaine » ou dangereuse. L’autonomie et les aides intelligentes deviennent alors une porte d’entrée vers une pratique plus accessible, plus rassurante.

Honda ne dévoile ni calendrier ni plan produit : pas (encore) de moto autonome au catalogue. Mais la direction est claire : accumuler de l’expérience, polir les algorithmes, fiabiliser les capteurs… et être prêt le jour où ces technologies migreront en série. À Suzuka, Koraïdon n’a pas seulement amusé la galerie : il a roulé pour l’avenir.