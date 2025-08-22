Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Honda sort un « Pokémon »… qui roule tout seul : démonstration d’avenir à Suzuka

Jérôme Burgel

Pas de pilote, pas de blague. Lors des 8 Heures de Suzuka, Honda a lancé en piste une « moto » déguisée en Koraïdon (Pokémon) qui a dévalé la ligne droite sans personne en selle. Un clin d’œil pop assumé, certes, mais surtout une démo technologique qui dit beaucoup de la vision de la marque pour la moto de demain.

Derrière le costume, un prototype autonome : maintien de l’équilibre, contrôle actif, et capteurs capables de lire l’environnement et de réagir sans intervention humaine. Rien d’improvisé : ces briques viennent des programmes maison (on pense au robot ASIMO, véritable labo mobile de l’autonomie dans les années 2000) et des travaux Honda sur l’auto-équilibrage. Résultat : plus de dix minutes de roulage maîtrisé, où l’image – surréaliste – servait de vitrine à un contenu bien réel.

Le message, lui, dépasse le gadget. Honda esquisse une moto capable de rester stable toute seule, d’anticiper certaines réactions du pilote et, à terme, d’évoluer en environnement contrôlé sans mains sur le guidon.

Ce Pokémon Honda n’a pas seulement amusé la galerie : il a roulé pour l’avenir

Autrement dit : des systèmes d’assistance avancée et des fonctions d’autonomie limitée pour la sécurité du quotidien (basses vitesses, manœuvres, gestion de perte d’équilibre), bien avant une hypothétique « moto qui se conduit toute seule ».

Le choix Pokémon n’est pas qu’un coup de com’. Au Japon, moins d’un quart des acheteurs de motos ont moins de 40 ans : il faut réenchanter un public qui perçoit parfois la moto comme « lointaine » ou dangereuse. L’autonomie et les aides intelligentes deviennent alors une porte d’entrée vers une pratique plus accessible, plus rassurante.

Honda ne dévoile ni calendrier ni plan produit : pas (encore) de moto autonome au catalogue. Mais la direction est claire : accumuler de l’expérience, polir les algorithmes, fiabiliser les capteurs… et être prêt le jour où ces technologies migreront en série. À Suzuka, Koraïdon n’a pas seulement amusé la galerie : il a roulé pour l’avenir.

