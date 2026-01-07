Suzuki annonce son programme pour le Salon Auto de Tokyo, avec deux motos au milieu des voitures

Organisé à Chiba, sur l’île de Honshū, dans la métropole de Tokyo, depuis 1983, le Tokyo Auto Salon est une des références mondiales du secteur automobile.

À l’occasion de l’édition 2026, qui se tiendra du 9 au 11 janvier, profitant de jouer à domicile, le constructeur japonais Suzuki y exposera un total de neuf véhicules, parmi lesquels cinq concepts.

Sur le thème « Life with Adventure », les diverses attractions et expériences seront conçues pour éveiller l’esprit d’aventure des visiteurs du stand de la firme nippone.

Les principales vedettes du stand Suzuki seront cinq concepts, à commencer par les éditions Monster Hunter Wilds du Suzuki Jimny Nomade, et de la nouvelle moto de moyenne cylindrée de la marque, la DR-Z4S. Un modèle inspiré par le « Seikret », un monstre tenant lieu de monture et de compagnon dans le jeu Monster Hunter.

Des véhicules inspirés de l’univers des jeux vidéo en exposition à Tokyo

Créés en collaboration avec Monster Hunter, la célèbre franchise de jeux vidéo de l’entreprise japonaise CAPCOM, ces deux véhicules seront notamment accompagnés du SUV Suzuki XBEE Nature Photographer.

La Suzuki Swift Sport engagée en compétition par l’équipe AutoLabo en Super Taikyu Series 2025 sera également exposée, de même que la nouvelle version de l’utilitaire Suzuki Super Carry dévoilée pour sa part le 19 décembre dernier.

À noter qu’une GSX-8TT sera également présente sur le stand tokyoïte de Suzuki.

Pour les plus impatients, Suzuki a mis en ligne une page dédiée (en japonais) proposant de nombreux contenus inédits et des détails sur les produits issus de la collaboration entre Suzuki et CAPCOM.