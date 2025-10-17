Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Suzuki Jimny 2

Le Suzuki Jimny s’améliore loin de l’Europe

Dans Nouveautés / Autres actu nouveautés

Cédric Pinatel

Alors qu’il vient de quitter notre marché à cause des normes, le petit 4x4 japonais continue de s’améliorer chez lui. Il gagne même un régulateur de vitesse adaptatif !

Vous voulez acheter un Suzuki Jimny neuf ? Ça n’est hélas plus possible sauf pour quelques rares exemplaires de la version utilitaire deux places encore disponibles en stock dans le réseau de concessionnaires de la marque. Le constructeur japonais vient en effet d’arrêter la production de son petit 4x4 pour l’Europe, lui qui n’est même pas compatible avec les normes GRS2 imposées sur le Vieux continent depuis l’été 2024.

Ce Suzuki Jimny est pourtant loin d’avoir fini sa carrière dans les marchés hors d’Europe, surtout au Japon où il existe toujours en version trois portes et quatre places (disparue chez nous en 2020) et en déclinaison « kei-car » avec un petit moteur de 660 cm3 au lieu du quatre cylindres atmosphérique de 1,4 litre. Il propose aussi une variante à cinq portes qui n’a jamais été commercialisée chez nous depuis deux ans.

Nouvelles améliorations pour le Jimny au Japon

Et justement, ce petit Jimny japonais s’améliore. Sa version à trois portes (kei-car et déclinaison « Sierra » à « gros moteur ») embarque désormais les mêmes équipements de pointe inaugurés par le Jimny à cinq portes.

A l’intérieur, il y a désormais un gros écran tactile de 9 pouces. C’est le même que dans la Swift.
Outre un écran tactile central de 9 pouces identique à celui de la récente Swift, le petit Jimny à trois portes change le petit écran de son combiné d’instrumentation numérique, gagne un logement pour smartphone plus gros sur le bas de la console centrale, un système de surveillance des angles morts ou encore un régulateur de vitesse adaptatif. Notez que la variante de base ne possède toujours pas l’écran tactile central et se contente également de la climatisation manuelle, comme notre version utilitaire désormais disparue d’Europe.

Ceci est la version « kei-car », disposant d’un moteur de 660cm3 turbocompressée et exclusive au marché japonais.
A peine au-dessus des 10 000€ !

Au Japon, le Jimny démarre désormais à 1 918 400 yen dans sa version kei-car soit 10 938€. La version « Sierra » de 104 chevaux, elle, demande au minimum 2 271 500 yen soit 12 952€. Ça laisse rêveur quand on sait que ce dernier aurait doit à un malus français de 18 858€ s’il était commercialisé chez nous en 2025. Pour rappel, il coûtait 19 995€ à sa sortie en 2018 en version haut de gamme en France.

Il est possible d’ajouter des pièces pour rendre son Jimny plus fort en gueule.
