3,5 ans de production vendus en 4 jours : Suzuki forcé d'arrêter les commandes du Jimny 5 portes

Il n'y a pas que les électriques Tesla qui produisent une avalanche de demandes à la sortie d'un nouveau modèle. Un véhicule beaucoup plus rustique et simple techniquement génère encore aujourd'hui un véritable phénomène. Son nom : le Suzuki Jimny.

Un petit 4x4 bien pensé

Que ce soit en France ou à l'étranger, le 4x4 Suzuki Jimny attire beaucoup de sympathie avec son dessin à l'équerre, sa fiabilité mécanique, ses projecteurs ronds, sa cabine minimaliste et ses proportions irrésistibles. Une auto simple, à l'ancienne, qui déchaîne les passions au point de nécessiter des manœuvres inédites habituellement réservées à des voitures plus exclusives ou technologiques.

50 000 commandes en 4 jours

À l'ouverture des commandes, le Suzuki Jimny en version Nomad a déclenché non moins de 50 000 commandes en quatre jours seulement. Une frénésie qui force le constructeur à interrompre le processus de la manière la plus radicale : bloquer le carnet des commandes. Durant ces 96 heures, Suzuki a vendu la bagatelle de 3 ans et demi de production du Jimny. La firme nippone affiche sur son site internet : "nous nous excusons auprès des clients qui envisagent d'acheter le Jimny Nomad alors que nous suspendons les commandes. Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à nos produits. Le Jimny Nomad a été très bien accueilli et nous avons reçu des commandes qui dépassent largement notre capacité de production. Par conséquent, nous allons suspendre temporairement les commandes. Nous vous informerons de la date de réouverture en fonction de la situation future de la production. Nous nous excusons sincèrement pour la gêne occasionnée et vous remercions de votre compréhension".

Pourquoi un tel succès ?

Le Suzuki Jimny Nomad dispose de cinq portes tout en préservant le dessin et la compacité du modèle. Malgré ses 340 mm supplémentaires l'allongeant à 3,89 mètres, ce Jimny Nomad préserve son charme. Sa production est organisée dans la structure de Gurugram en Inde depuis laquelle se déroulent les exportations vers le Japon, l'Asie du Sud-Est, l'Afrique du Sud, le Moyen-Orient et l'Amérique latine. Face au succès Suzuki annule tous les événements liés à la promotion du Jimny Nomad au Japon. Les premiers exemplaires seront livrés le 3 avril prochain.