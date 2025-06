Une Peugeot 208 GTI qui revient affublée de "e" et des Polestar qui débarquent

Polestar : une trop longue attente ?

Après six ans de tractations judiciaires, la cousine de Volvo, elle aussi propriété du chinois Geely débarque enfin en France avec trois modèles bientôt disponibles dans une trentaine de show-rooms. Ces "spaces", comme on les désigne chez Polestar, proposeront trois modèles, basiquement baptisés 2,3 et 4. La première démarre à 46 800 euros, soit près de 7 000 euros de plus qu'une Tesla Model 3. Trop cher pour une auto présentée pour la première fois en 2019 ?

Une Peugeot 208 e-GTI vraiment GTI ?

Sept ans après la fin de sa commercialisation, la Peugeot 208 GTI revient. Mais elle a troqué ses 200 ch thermiques, contre 280 ch électriques, une batterie de 54 kWh, une autonomie de 350 km (WLTP) et un petit "e" devant ses trois lettres mythiques. Si, dans les commentaires de la présentation de la nouvelle auto, de nombreux lecteurs saluent le style de l'ensemble, 992Phil souligne qu'elle se destine à ceux "qui veulent faire vroom vroom sans faire vroom vroom".

Vision 4Rescue : la Renault 4 des pompiers

C'est un peu le CES de las Vegas en version française. Du coup, tout le monde veut exposer à Vivatech qui s'est déroulé cette semaine, même les constructeurs autos. Entre deux annonces de gros contrats concernant l'intelligence artificielle, Renault présente à la Porte de Versailles son concept car : une R4 de pompiers du futur que Lionel Bret a eu l'occasion d'ausculter quelques jours auparavant. Au menu, beaucoup de tech, évidemment, et notamment un système futé permettant aux occupants de l'engin de contrôler les feux rouges à distance. Pratique pour toujours passer au vert en cas d'urgence.

Elon Musk s'attire les foudres de ses clients

C'est en France qu'une dizaine de conducteurs de Tesla ont pris une curieuse initiative : ils attaquent la marque en justice et réclament la fin anticipée de leur LOA, et le remboursement des mensualités déjà versées. Selon leur avocat, ils ont loué leur auto pour ses qualités technos et environnementales, et pas pour se retrouver avec un "totem de l'extrême droite" que Tesla serait devenu en raison des frasques de son boss, Elon Musk.

