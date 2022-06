La tech auto en force à Vivatech

Audi en maître de cérémonie, Renault en agitateur d'idées et producteur de musique ainsi que plusieurs start-up désireuses de promouvoir leurs hommes, leurs produits et leurs services : Vivatech 2022 est un cru très porté sur l'automobile. Car à l'instar de son cousin américain, le CES de Las Vegas, le salon parisien des nouvelles technologies, qui se tient depuis ce matin et jusqu'à samedi soir, attire les constructeurs et les équipementiers. Une attirance pour les nouvelles technos plutôt logique au moment ou les autos se digitalisent et ou la conversion à l'électrique et à une autonomie plus poussée en passe par des systèmes de plus en plus informatisés et sophistiqués.

Ce goût pour la tech a carrément poussé Audi à devenir le premier sponsor du salon, et la marque en profite pour animer des conférences durant les quatre jours de la manifestation. L'idée consiste à promouvoir le plan Vorsprung (l'avance) 2030 et sa bascule vers l'électrique et le zéro carbone. Pour évangéliser le public de Vivatech, le constructeur allemand va lui parler de transformation, de "nouvelle expérience client" et va présenter un concept car baptisé Skysphere que nous vous présenterons très vite.

Du côté de Renault, très présent également lors de cette édition, la tech se fait musicale. Le losange s'est en effet trouvé un nouvel ambassadeur en la personne de Jean-Michel Jarre. Le compositeur, et précurseur en matière de musique électronique, va expliquer au public le rôle qu'il entend jouer auprès de la marque, puisqu'il a bien l'intention de révolutionner nos habitacles, pour que nous vivions "de nouvelles sensations sonores en voiture". Pas moins. Le silence des voitures électriques devrait être rapidement rompu par le compositeur d'Oxygène.

L'autre star de la maison Renault, son patron Luca De Meo, sera lui aussi présent au salon où il viendra exposer, aux côtés du boss de Qualcomm Christiano Amon, le "snapdragon digital châssis". Cette myriade de calculateurs de nouvelle génération permettra, entre autres, d'augmenter le niveau d'autonomie des futures Renault. Ce dragon est conçu par le géant américain Qualcomm avec qui le losange vient de renforcer sa collaboration. Stellantis travaille également avec cet équipementier américain devenu incontournable.

Si Renault et Audi campent à la Porte de Versailles durant quatre jours, de nombreuses start-up dédiées au monde de l'automobile, ou plutôt de la mobilité, en font autant. C'est ainsi que la jeune pousse Circle devrait présenter son programme. Car Circle est une solution d'autopartage qui souhaite s'installer dans les grandes villes européennes avec des petites voitures électriques. Son patron et fondateur est loin d'être un inconnu puisqu'il s'agit d'Eric Boullier, ancien patron de Mc Laren et du team Renault F1. De la Formule 1 aux petites citadines, il n'y a qu'un pas que l'ingénieur va franchir durant le salon Vivatech.