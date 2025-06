Quelles règles de conduite avec une caravane ou une remorque ?

Avant d’acquérir une remorque, un van à chevaux, une caravane… mieux vaut connaître la réglementation du Code de la Route. En effet, en fonction du type de remorque que vous attelez derrière votre voiture votre permis B peut ne pas suffire. Le fait de tracter en toute légalité ou pas dépend de deux critères : le poids total autorisé en charge et le poids total roulant autorisé de votre véhicule.

Selon le poids total autorisé en charge (PTAC) et le poids total roulant autorisé (PTRA) vous aurez besoin :

- PTAC < 750 kg et PTRA < 3500 kg : Permis B

- PTAC 3500 < PTRA < 4 250 kg : B96. Le permis B96 est nécessaire pour tracter une remorque dont le PTAC est supérieur à 750 kg ou lorsque la somme des PTAC du véhicule de catégorie B tracteur et de la remorque est comprise entre 3 500 kg et 4 250 kg. Le permis B96 est accessible à tous les conducteurs du permis de conduire B après une formation de 7 heures dans une auto-école.

- PTRA > 4 250 kg : Permis B+E. Pour obtenir un permis BE si votre permis a plus de 5 ans vous devrez repasser le Code.

Qu’en est-il vraiment du PTAC ?

Selon le code de la route le PTAC est désormais appelé Masse Maximale Techniquement Admissible. Il définit le poids maximum qu’un véhicule peut atteindre en tenant compte :

- Du poids à vide du véhicule,

- Du poids du chargement du coffre,

- Du poids de la remorque (remorque routière, coffre de toit, porte-vélo, etc., et de son contenu,

- Du poids du conducteur et des passagers, y compris les animaux de compagnie.

Carte grise ou or not carte grise en fonction de la remorque ?

En fonction du type de remorque que vous souhaitez atteler la réglementation varie en fonction du poids de cette dernière. Ainsi, toutes les remorques dont le PTAC est inférieur à 750 kg ne nécessitent ni carte grise, ni permis spécifique, ni contrôle technique. Elles peuvent être tractées par n’importe quel type de véhicule équipé d’un attelage, sans limite de poids total roulant autorisé.

Les vans à chevaux, caravanes, remorques, dont le PTAC est supérieur à 750 kg (sachant que la somme des PTAC voiture + remorque, autrement dit le PTRA, ne doit pas dépasser 3 500 kg), doivent disposer d’une solution de freinage propre, de dispositifs réfléchissants et d’un système de frein de parking indépendants. Elles doivent également être enregistrées auprès du service des cartes grises, et immatriculée. En outre, elles sont soumises à un contrôle technique obligatoire tous les deux ans.

Les remorques dont le PTRA est supérieur à 3 500 kg peuvent se voir appliquer des réglementations spécifiques en matière de sécurité et d’équipement. C’est notamment le cas des vans à chevaux ou des remorques professionnelles comme les remorques frigorifiques.

Quelle réglementation pour quel type de remorque ?

La réglementation concernant les dispositifs d’éclairage et de signalisation est la même pour toutes les remorques, quelle que soit leur taille. Ainsi, les feux de position, de stop, les clignotants et les feux de plaques d’immatriculation doivent être conformes aux normes en vigueur.

Un dispositif défectueux peut en effet vous exposer à des amendes.

Si vous tractez une caravane, un van à chevaux ou un bateau sachez que la longueur totale du véhicule tracteur ne doit pas dépasser 18,75 m pour une largeur totale maximale de 2,55 m et une hauteur de 4 m.

Des systèmes d’attelage et de freinage adéquats sont obligatoires, de même que les feux de position, de stop et les clignotants. Le tout étant sécurisé par des sangles ou des chaînes afin de retenir la remorque au véhicule tracteur. En fonction de la taille du véhicule tracté, vous pouvez également être dans l’obligation d’installer des rétroviseurs supplémentaires.

Comment bien conduire avec une remorque ?

La première règle de conduite est de vérifier avant votre départ le fonctionnement de l’éclairage et des freins, sans oublier la pression des pneus. Quel que soit le type de remorque attelée veillez à ce que cette dernière soit correctement fixée au véhicule tracteur et que le branchement électrique qui permet également d’assurer le fonctionnement de la signalisation arrière soit parfaitement raccordé.

Sur le parcours, anticipez les virages, évitez de freiner brutalement ce qui pourrait déstabiliser l’ensemble véhicule/remorque. Adoptez des distances de sécurité plus importantes par rapport aux autres véhicules. Faites attention aux limitations de vitesse, surtout dans les descentes, qui sont spécifiques aux véhicules attelés et, si vous êtes sur une autoroute à trois voies, ne circulez en aucun cas sur la voie de gauche.

Si vous devez doubler assurez-vous d’avoir la distance nécessaire pour ne pas gêner les autres usagers et surtout une visibilité suffisante afin de limiter les risques d’accidents.