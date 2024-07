Remorque, caravane, coffre de toit : les règles à suivre pour des vacances sereines

Tracter une caravane ou une remorque exige quelques précautions administratives, et le respect de certaines règles de sécurité. Voici premièrement ce que préconise le code de la route.

Pour tracter une caravane avec un permis B, le poids total de la voiture et de la caravane ne doit pas dépasser 3,5 tonnes. Si le PTAC (poids total autorisé en charge) dépasse cette limite (jusqu’à 4, 25 T), une formation (B96) sans examen après un stage de 7h en auto-école est nécessaire. Au-delà, c’est notamment le cas pour les caravanes à double essieu, le permis BE est nécessaire. Ce dernier est obtenu en auto-école, à la suite d’un examen. Avec un tel attelage, vous ne pourrez dépasser 90 km/h sur l’autoroute et 80 km/h sur la route. Il est également obligatoire d’avoir une carte grise pour toute caravane dont le PTAC est supérieur ou égal à 500 kg.

PTAC : au delà de 750 kg, assurance nécessaire

Selon son PTAC, votre caravane nécessitera une assurance différente. Si elle ne dépasse pas un poids de 500 kg, la caravane n’aura pas besoin d’avoir sa propre immatriculation et devra simplement être ajoutée à votre contrat d’assurance auto. Si le PTAC est compris entre 500 et 750 kg, la caravane sera dotée de sa propre immatriculation et carte grise, mais elle sera couverte par l’assurance de votre automobile. Pour un PTAC de plus de 750 kg, l’assurance de votre caravane sera indépendante de celle de votre auto.

Pour la conduite, il y a également des règles particulières à respecter quand on tracte une caravane. Il convient d’augmenter les distances de sécurité et sur l’autoroute, il est interdit de circuler sur la voie de gauche et enfin il est obligatoire de céder le passage aux véhicules de taille inférieure.

Remorques et coffres de toit, prudence

Pour les remorques, la réglementation est la même. Gardez à l’esprit que dans tous les cas, au-dessus de 750 kilos de PTAC, il vous faudra une carte grise spécifique et l'assurance auto ne suffit plus. Il faut donc souscrire une assurance spécifique pour la remorque ou la caravane.

Depuis quelques années, les coffres de toit on fleuri sur les galeries des vacanciers. Sachez qu’il existe aussi pour ces dispositifs une règlementation. Selon le code de la route, ils ne doivent pas dépasser l’aplomb du véhicule à l’avant, excéder 2,55 m de large et dépasser de plus de 3 m de l’extrémité du véhicule à l’arrière. Au-delà de 1 m, il est conseillé de poser une signalisation spécifique. Il ne faut pas que le poids de votre véhicule une fois chargé dépasse le poids total autorisé en charge (PTAC). Celui-ci est indiqué sur votre carte grise. Enfin surveillez la hauteur finale de votre voiture pour éviter quelques désagréments aux barrières de péage ou dans les parkings.

Au-delà des obligations règlementaires, pensez à prendre quelques précautions simples. Arrimez bien l'ensemble, respectez la charge, vérifier la pression de pneus, le bon fonctionnement des indicateurs (feux, clignotants, etc.) et enfin adaptez votre conduite (distances de sécurité, poids, inertie).