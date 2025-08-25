Il tente le burnout en 911 GT3 RS et tape un pick-up

Mettre un petit coup de gaz en sortant d'un parking à bord d'une supercar amuse souvent les fans. Cela dit, accélérer violemment en tentant de faire un burnout sur la voie publique peut avoir de lourdes conséquences matérielles. Ce propriétaire de Porsche 911 GT3 RS l'apprend de la manière la plus sévère en tapant un pick-up garé juste à côté d'un rassemblement.

Sur les images publiées sur le réseau social Instagram par Saintdriven, la sportive allemande remarquable de loin avec sa teinte historique Viper Green s'avance sur la route en faisant rugir son moteur. Devant l'attente des passants, le conducteur décide d'écraser la pédale de droite pour faire fumer les pneus. Manque de pot : les roues adhèrent parfaitement et font brutalement avancer la voiture. De quoi propulser l'auto dans un pick-up Toyota parqué à proximité immédiate et rendre peu honorable le résultat de la figure.

Une 911 GT3 RS équipée Manthey Racing

Les plus observateurs remarqueront quelque chose de très spécial à l'extérieur de cette Porsche 911 GT3 RS. L'auto est en effet équipée du spectaculaire kit Manthey Racing retravaillant totalement l'aérodynamique et les suspensions pour des chronos encore plus impressionnants sur le Nürburgring. Un ensemble facturé 71 911 euros hors taxes.