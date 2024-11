Avec le kit Manthey, la Porsche 911 GT3 RS de base passe pour une voiture presque sage

Lorsque la 911 GT3 RS (992) est sortie, nos rétines sont tombées sous le choc. Carrosserie ajourée au maximum, couloir de canalisation d’air, aileron inspiré de la F1 perché plus haut que le pavillon, elle transpirait à plein tube la compétition.

Depuis deux ans, le préparateur attitré de Porsche, Monthey Racing, planche sur une version plus radicale de cette 911 GT3 RS. Le résultat est pour le moins spectaculaire et ferait presque passer la version de base pour une sage, enfin presque.

C’est sans aucun doute la partie arrière qui impressionne le plus. L’aileron, encore majoré et inspiré de la 963 d’endurance, conserve la fonction DRS, mais il reçoit l’appui d’un aileron de requin en lieu et place de la lunette arrière. Cela permet de gagner 25 kg au passage et de rendre l’auto plus stable en virage. Ce pavillon n’adopte pas moins de six petites ailettes (deux sur la GT3 RS d’origine) afin de détourner l’air chaud émanant des radiateurs et permettre au moteur de respirer de l’air frais. Le diffuseur arrière voit sa taille sensiblement agrandie et adopte des ailettes en fibre de carbone plus longues. Manthey affirme qu’ainsi équipée, cette 911 engendre plus de 1 000 kg d’appui à 285 km/h !

Si les enjoliveurs de roue arrière, également en fibre de carbone, accentue la bestialité de la 911, ils réduisent les turbulences et optimisent les flux d’air.

Bien sûr, Manthey ne s’est pas attaqué qu’à l’aérodynamisme. Les suspensions évoluent avec des ressorts plus raides de 30 % à l’avant et 15 % à l’arrière, tandis que des nouveaux capteurs d’accélération et l’unité de commande revue assurent une meilleure réactivité.

Côté freinage, Manthey l’équipe d’un ensemble adapté au circuit pour gagner en efficacité, en feeling et en endurance. Pour les plus "freine tard", des plaquettes de compétition sont disponibles en option.

Manthey assure que la GT3 RS « est considérablement améliorée sur circuit », ce dont nous ne doutons pas. Toutefois, la météo n’a pas permis jusqu’ici d’effectuer un tour chronométré sur le juge de paix qu’est la boucle nord du Nürburgring. Mais Manthey nous assure que cela sera fait dès que l’occasion se présentera.

Enfin, un dernier point, le kit Manthey est disponible les distributeurs Porsche au prix de 76 911 €… hors TVA.