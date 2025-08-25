Polémique autour de Luc Julia, le directeur scientifique de Renault

Le CV de Luc Julia impressionne. Après avoir étudié dans des universités prestigieuses en France et aux Etats-Unis, ce Français âgé de 59 ans est passé par Apple puis Samsung en plus de plusieurs « start-ups » ayant travaillé sur des technologies très novatrices de reconnaissance vocale et d’intelligence artificielle.

Régulièrement invité par les grands médias de la télévision et de la radio à partager et vulgariser son expertise sur l’intelligence artificielle, il se présente lui-même comme le co-inventeur du logiciel Siri d’Apple à la fin des années 2000 qu’on utilise toujours actuellement (y compris dans les voitures une fois l’interface Apple Carplay activée). Depuis 2021 il dirige la recherche scientifique au sein du groupe Renault, un poste où se mêlent logiquement des travaux sur les plateformes logicielles des véhicules, ceux sur la conduite autonome ainsi que toute l’intégration des nouvelles interfaces utilisant l’intelligence artificielle.

Luc Julia a-t-il vraiment inventé Siri ?

Mais justement, Luc Julia a-t-il réellement contribué à la création de Siri ? C’est la question que se pose notamment le Youtubeur Monsieur Phi dans une longue vidéo où il remet sérieusement en doute les affirmations de celui souvent décrit comme « le pape de l’intelligence artificielle » dans les médias. Comme cela est précisé dans des articles très détaillés racontant l’histoire de Siri (comme celui-ci du Huffpost), Luc Julia n’a intégré l’équipe d’Apple qu’après la mise en place de Siri et il n’est resté que 10 mois à la tête de ce service avant de quitter l’entreprise américaine.

Un autre article (signé The Information) sur le sujet laisse entendre qu’il a été viré de ce poste, alors que Luc Julia a régulièrement affirmé qu’il avait volontairement quitté Apple pour poursuivre de nouveaux projets. Par ailleurs, la société « The Assistant » dans laquelle il aurait travaillé et qu’il décrit souvent dans ses interviews, dont les recherches auraient précisément été rachetées par Apple pour créer Siri d’après ses mots, n’existe sur internet que dans des interviews de Luc Julia. Et il n’est pas non plus cité officiellement parmi les co-créateurs de Siri.

Depuis la publication de cette vidéo, d'ailleurs, les trois co-créateurs de Siri se sont exprimés sur le sujet en répondant à Monsieur Phi. Tom Gruber et Dag Kittlauss se montrent catégoriques, affirmant que Luc Julia n'a « rien à faire avec la création de Siri et n'est pas un co-créateur de Siri ». Le troisième co-créateur de Siri, Adam Cheyer, se montre plus diplomate et bienveillant à l'égard de son ancien associé : « Luc Julia a travaillé sur des premiers brevets dans le champ, mais pas ceux relatifs à Siri. Mais même si Luc Julia n'a pas travaillé sur les brevets les plus importants qui ont mené à la naissance de Siri, on ne peut pas affirmer non plus qu'il n'a rien à voir avec la création de Siri. Luc Julia a été un professionnel de l'IA et un pionnier pendant 35 ans et ses opinions sur l'IA devraient être entendues dans les débats sur cette technologie. Ces attaques me paraissent disproportionnées », précise-t-il tout en confirmant les faits exposés par le Youtubeur. Par ailleurs, Dag Kittlaus confirme qu'il n'a jamais entendu parler de The Assistant.

Si Caradisiac s’intéresse à cette polémique, c’est uniquement en raison du poste qu’occupe Luc Julia, à savoir Directeur scientifique du groupe Renault. En clair, cela signifie que cet homme doit notamment jouer un rôle dans la mise en œuvre des voitures autonomes. Dans le communiqué de presse de Renault, Luca De Meo lui-même saluait son arrivée en 2021 dans le groupe : « Son parcours exceptionnel dans le domaine de l’intelligence artificielle, les données et la connectivité des objets sera clef pour accélérer le déploiement de notre stratégie et devenir une entreprise tech qui intègre des véhicules ». On peut y lire également qu’il « assurera le rôle d’expert dans des domaines aussi divers que l’intelligence artificielle, les interfaces homme-machine, la connectivité et les logiciels. Il supervisera la recherche et développement sur ces technologies et innovations en vue de leur intégration dans le plan produits et services du Groupe ».

Et au passage, il est bien sûr présenté comme toujours comme le co-créateur de Siri. Ne jetons pour autant pas la pierre au constructeur. Sous la plume de Michel Holtz, Caradisiac également faisait la même erreur dans son article « La plus importante recrue de Renault ne vient pas du secteur automobile, c'est un geek ».

On imagine aujourd’hui l’embarras de Renault à propos de ce recrutement. Car au-delà de ses déclarations, on découvre un homme à l’ego prononcé, un vulgarisateur au discours parfois maladroit, et semble-t-il aux démonstrations scientifiques douteuses. C’est moyen en termes d’image pour Renault. Et très éloigné en tout cas de celle de Jean-Dominique Senard au comportement peu show off, et qui était déjà à la tête du groupe au moment du recrutement. On imagine plus volontiers Luca De Meo, peut-être plus sensible à l’effet d’annonce, avoir voulu faire un coup d’éclat.

Quoi qu’il en soit, pour Caradisiac, le sujet n’est pas là. D’ailleurs, notons que Luc Julia est aussi depuis novembre 2023 Directeur Intelligence Artificielle chez Ampere, la division électrique de chez Renault. Et qu’il n’est pas fait mention de Siri dans sa présentation. Mieux vaut tard que jamais.

La véritable question est la suivante : Luc Julia est-il à même d’apporter à Renault ce que le constructeur semblait attendre, à savoir une expertise exceptionnelle dans le domaine de l’IA appliquée à l’automobile ?

La longue vidéo du Youtubeur Monsieur Phi met en doute ses compétences réelles dans l’intelligence artificielle. Il illustre ces doutes en démontrant qu’il a affirmé des choses fausses à de très nombreuses reprises, y compris dans une audition récente devant la Commission des affaires économiques du Sénat; En résumé, Luc Julia affirme que Chat GPT se trompe dans 64 % des cas dans ses réponses. Nous ne prendrons pas parti sur ces querelles de scientifiques.

Et bien sûr, nous ne sommes pas en mesure d'avoir un avis sur ses compétences en IA. Son expérience professionnelle plaide en sa faveur. Mais sa déclaration sur le fond et sur la forme, affirmant qu'il était impossible pour une voiture autonome de traverser la Place de l’Etoile à Paris pose question. Car une performance récente de Tesla a justement prouvé que c'était possible en laissant un véhicule équipé du logiciel Full Self Driving » traverser ce lieu si difficile à appréhender. On imagine volontiers que Luy Julia a voulu dire autre chose. Peut-être doute-t-il simplement qu'une voiture puisse être totalement autonome en ville ? Si c'est le cas, nous aimerions l'entendre sur ce sujet.

Pour mieux comprendre et apprécier à sa juste valeur l’homme derrière ses chemises à fleurs, Caradisiac a demandé à Renault à rencontrer Luc Julia. Pour deux raisons. Un : pour qu’il nous explique les raisons pour lesquelles il se revendique le co-inventeur de Siri. Peut-être finalement a-t-il de bonnes raisons de le revendiquer. Deux : pour qu’il nous explique sa vision de l’évolution de la voiture autonome au sein du groupe.

Notre demande d’interview date d’une semaine. Il aurait tort de ne pas l’accepter car la polémique ne s’éteindra pas tant qu’il n’aura pas pris la parole. En témoigne, l’alerte, rare, mise en place sur sa page wikipedia évoquant une guerre d’édition.

En attendant, nous devons nous contenter de cette courte déclaration.