Essai Suzuki Jimny VUL : l'Europe lui a pourri la vie

Lorsque nous essayions pour la première fois le nouveau Suzuki Jimny de quatrième génération en 2018, son succès commercial ne faisait guère de doute : malgré des qualités routières très en retrait de celles des voitures normales et un confort plus que moyen, ce petit tout-terrain à quatre places mà peine plus long qu’une Renault Twingo (avec la roue de secours) semblait promis à une belle carrière chez nous grâce à un style vraiment séduisant et un prix relativement doux au lancement (19 995€ dans sa finition « Pack » haut de gamme).

Mais à l’époque, déjà, le malus écologique français lui mettait de gros bâtons dans les roues avec près de 3 000€ de taxe en boîte manuelle et 6 300€ avec la transmission automatique. Les années suivantes, ce malus écologique français a empiré : il était passé à près de 4 000€ en 2020 pour la boîte manuelle quand j’ai acheté le mien et à 10 000€ pour la transmission automatique. S’il était encore commercialisé aujourd’hui en l’état, les clients devraient s’acquitter de 18 858€ de taxe pour sa version à boîte manuelle et même 60 000€ pour sa déclinaison à boîte automatique. Tout ça pour un petit véhicule de 3,65 mètres de long qui consomme à peine plus de 7 litres aux 100 km en ville !

Un changement de stratégie en 2020

Ajoutez à cela les quotas de CO2 désormais imposés au sein du marché automobile européen (le Jimny mettait Suzuki dans le rouge sur le Vieux Continent) et vous comprenez pourquoi il a disparu du catalogue en 2020. Depuis 2021, il existe sous une forme légèrement différente avec une homologation en véhicule utilitaire léger ce qui lui permet d’éviter à la fois le malus écologique français et le problème des quotas de CO2 en Europe. Cette homologation l’oblige à se passer des sièges arrière, lui qui pouvait pourtant accueillir quatre occupants dans des conditions de confort relativement bonnes (mais en sacrifiant totalement le coffre).

Affiché plus cher que l’ancienne version à quatre places, il se contente hélas désormais d’une finition moins haut de gamme (qui correspond à l’ancien niveau « Privilège » du Jimny à quatre places). Il fait ainsi l’impasse sur les optiques LED, les poignées de porte couleur carrosserie, les jantes alliage et les rétroviseurs laqués précédemment disponibles de série sur le niveau le plus haut.

A l’intérieur, l’ambiance devient carrément plus rustique à défaut de volant en cuir, de climatisation automatique et surtout de l’écran tactile central de 7 pouces (le même que dans la petite Ignis). Dommage car l’équipement de série se situait presque au niveau d’une citadine classique sur l’ancienne finition haut de gamme !

Seul avantage de la disparition des places arrière, le coffre affiche désormais 863 litres contre seulement 85 litres pour la précédente mouture avec sa banquette en place. Notons aussi que le Jimny VUL (véhicule utilitaire léger) progresse aussi légèrement au registre du grammage, avec 173 g/km au lieu de 178 précédemment. Cela n’apporte aucun avantage puisqu’il évite le malus comme tous les véhicules légers utilitaires à deux places. La transmission automatique, toujours disponible au Japon, en Inde et d’autres marchés de la région asiatique (où il conserve ses quatre places et offre même une déclinaison longue à cinq portes depuis l’année dernière), a disparu du catalogue chez nous.