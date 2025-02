Le nouveau Volkswagen Transporter, c'est un peu Ford tout de même !

Ce Volkswagen est un Transporter. Point. Ne l'appelez pas T7 ! Il y aura, dans la nomenclature maison, des T de 1 à 6, et même 6.1, mais pas de T7, puisque ce Transporter 2025 n'est pas vraiment un Volkswagen et qu'il ne semble donc pas mériter pas de figurer dans la fratrie T… Ce Transporter est en fait un Ford Transit Custom. En tous points. Ligne générale, motorisations, capacités utilitaires, tout est identique. Résultat d'un partenariat entre Ford et Volkswagen, ce Transporter a même abandonné son usine historique de Hanovre en Allemagne et se voit assembler à l'usine Ford de Kocaeli en Turquie aux côtés des Custom. Pour ne pas faire totalement copier-coller, il s’orne d'une face avant rien qu'à lui. Un peu fade d'ailleurs, cette calandre manquant un tantinet d'expressivité. Il y a aussi la planche de bord, le volant et les feux arrière sans oublier quelques détails de finition. Ce Transporter reprend de plus le vocabulaire maison, 4 Motion, TDI ou DSG, même s'il s'agit toujours de technologies Ford.

Quoi qu’il en soit, ce nouveau Transporter est un fourgon moyen décliné en Diesel, en électrique et prochainement en hybride rechargeable. Il est aussi multiple puisqu’existant en version Van long ou court avec toit standard ou surélevé, ainsi qu'en version cabine approfondie Procab pour le transport de personnes et de marchandises et en version plateau double cabine, annoncée pour l'année prochaine.

Des capacités utilitaires en hausse

Le Transporter grandit… en adoptant les mensurations du Ford Transit Custom. Il est proposé avec deux longueurs. Le L1 s'affiche à 5,05 mètres, ce qui représente 14,6 centimètres de plus que le T6, et le L2 prend 40 centimètres de plus à 5,45 m. La largeur est aussi plus conséquente en gagnant 12,8 centimètres et passant à 2,27 mètres. La hauteur dépasse les deux mètres, de peu mais tout de même, ce qui l'empêchera d’accéder aux zones d'accès limité avec barres de hauteur et aux parkings souterrains.

Comme le Transporter voit plus grand, ses capacités utilitaires font de même. Le volume utile en L1 est de 5,8 m³, contre 5,5 m³ sur l'ancienne version. En L2, le volume utile est de 6,8 m³ et atteint même 9 m³ avec le toit relevé (H2). L'allongement du Transporter est aussi au bénéfice de la longueur utile qui s'allonge de 6 centimètres pour s'afficher à 2,60 mètres en L1 et 3 mètres en L2. Une longueur qui peut encore s'étirer de quelques centimètres avec la trappe charge longue. L'élargissement du Transporter se fait au bénéfice de la largeur entre les passages de roues qui est désormais de 1,39 mètre, soit 14 centimètres de plus qu'auparavant. La charge utile varie selon les PTAC (de 2800 ou 3000 kilos) et va jusqu’à un peu plus d'une tonne au maximum sur le L2. La capacité de remorquage va jusqu'à 2800 kilos avec une remorque freinée.