Le nouveau Volkswagen Transporter, c'est un peu Ford tout de même !

Ce nouveau Volkswagen Transporter qui n'en est pas vraiment rempli parfaitement son office : c'est un bon outil de travail affichant de bonnes performances et de bonnes capacités utilitaires. Et c'est bien là l'essentiel. Qu'il s'agisse d'une copie du Ford Transit Custom ne sera un problème que pour quelques puristes de la marque allemande. Ce nouveau fourgon moyen affiche tout de même des tarifs un peu plus élevés que son modèle, avec par exemple un premier prix à 37 560 € HT pour le Volkswagen contre 33 520 € HT pour le Transit Custom équivalent. Mais le Transporter bénéficie d'une garantie de 5 ans/150 000 kilomètres, alors qu'il s'agit d'une extension de garantie chez Ford.

Caradisiac a aimé

Capacités utilitaires en hausse

Confort en progrès

Bon équipement de base

Caradisiac n'a pas aimé

Copie du Ford Transit Custom

Tarifs plus élevés que le Ford

Un peu bruyant