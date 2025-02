Le nouveau Volkswagen Transporter, c'est un peu Ford tout de même !

Deux niveaux de finition sur ce Transporter. L'un n'a juste pas de nom et l'autre s'appelle Business. Le premier, qui n'est proposé qu'avec le 110 chevaux et le 150 chevaux boîte manuelle, est très bien doté avec de série et entre autres les projecteurs à LED avec la régulation automatique des feux de route, le frein de stationnement électrique, les rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrants, le volant multifonctions, le régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse prédictif, le tableau de bord numérique Digital Cockpit, le système d’info-divertissement avec écran 13'', DAB+, Apple CarPlay, Android Auto et Online Services, le verrouillage centralisé avec système de fermeture et de démarrage sans clé ainsi que de multiples aides à la conduite comme l'assistance au freinage d’urgence, la détection des piétons et des cyclistes, l'assistant d’évitement et de braquage, la détection de signalisation routière et avertissement de circulation à contresens ou encore le système de contrôle de la pression des pneus.

Au vu de cette liste, qu’apporte le niveau Business ? La climatisation, mais aussi une curieuse liste de complément comprenant la roue de secours 16'' ou préparation à l'attelage, dont tout le monde n'a pas besoin. Le passage d'un niveau à l'autre est facturé 1250 € HT. En revanche, quelques équipements bien pratiques sont toujours en option. Ainsi, le système de navigation à écran tactile couleur n'est possible qu'en option à 747 € HT. Idem pour le pack extérieur, reprenant la couleur carrosserie pour les pare-chocs avant et arrière, les boîtiers de rétroviseurs ou les poignées de porte, à 614 € HT.

Sur ce nouveau Transporter, le volant est réglable en hauteur comme en profondeur, c'est toujours mieux. La banquette deux places est de série. Le dossier du siège central n'est pas rabattable, il n'y a donc pas de "bureau mobile" sur ce Transporter. L'assise est en revanche basculante, permettant d'accéder à un grand espace de rangement en dessous. Globalement, les espaces de rangement sont assez nombreux et bien répartis.