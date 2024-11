Le Nissan Interstar est bien comme son cousin, le Renault Master

Dévoilons-le d'entrée : le Nissan Interstar est un Renault Master. Le nouveau grand fourgon de la marque japonaise est la parfaite copie du récent grand fourgon de Renault. Tout est pareil ; la gamme, les motorisations, les capacités utilitaires, les déclinaisons, les performances et le ressenti. À l'identique. Pourtant, le Nissan se distingue. C'est sa calandre qui affirme son identité. Au moins, Nissan ne s'est pas contenté d'accoler un logo sur de l'existant. Cette calandre a été pensée et travaillée, et il faut le reconnaître quand d'autres se contentent d'un simple changement d'insigne. Même si ce n'est que de l'image, le Nissan Interstar adopte de ce fait des codes différents. Moins ostentatoire, moins rentre-dedans que le Renault qui se la joue franchement camion. Sur le Nissan, c'est un peu moins spectaculaire, et c'est peut-être bien ainsi.

Trois silhouettes pour le moment

Le nouveau Nissan Interstar prend le relais de l'ancien NV 400 et en profite pour reprendre son premier nom des années 2000. Comme pour le Renault, il est commercialisé dans le même temps en version thermique et électrique. En Diesel, le très connu quatre cylindres 2 litres dCi est décliné en trois puissances de 130, 150 et 170 chevaux. Toutes ces motorisations sont couplées à une boîte manuelle à six rapports ou, possiblement pour les 150 et 170 chevaux, à une nouvelle boîte de vitesses automatique à 9 rapports.



Ce grand fourgon est disponible, quelle que soit sa motorisation, en deux longueurs et deux hauteurs, apportant par combinaison trois modèles, L2H2, L3H2 et L3H3. En L2 la longueur du véhicule est de 5,68 m, et de 6,30 mètres en L3. En H2, la hauteur atteint 2,50 m et elle est de 2,75 m en H3. Les volumes utiles vont de 10,8 m3 en L2H2 à 14,8 m3 en L3H3. La longueur utile au plancher est de 3 mètres en L2 et 3,63 mètres en L3. À noter que la porte latérale est d'une largeur de 1,31 m, ce qui en fait l’entrée la plus large du segment. Enfin, la capacité de remorquage est au maximum de 2500 kilos avec une remorque freinée.

Deux puissances, deux batteries

Le nouveau grand fourgon de Nissan est également lancé en version électrique. L'Interstar-e est proposé avec deux motorisations de 96 ou 105 kW, soit 130 ou 142 chevaux, et deux capacités de batterie, de 40 kWh ou 87 kWh, apportant une autonomie d'environ 200 kilomètres avec la petite batterie, adaptée aux parcours urbains, et 420 kilomètres avec la grosse batterie, calibrée pour des usages plus larges. La recharge est possible via le chargeur embarqué de 11 kW fourni de série. En option, pour la batterie de 87 kWh, est proposé un chargeur de 22 kW. En courant continu, la charge maximale de 130 kW permet par exemple de récupérer 252 kilomètres autonomie en 30 minutes sur la grosse batterie. À noter que cet Interstar électrique est proposé en 3,5 t. mais aussi en 3,8 t. et 4 tonnes de PTAC.

Qu'il soit thermique ou électrique, le Nissan Interstar est proposé en version fourgon mais aussi cabine approfondie, plancher, châssis simple et double cabine. Du côté des conversions sorties d'usine, le Nissan est au catalogue avec une benne, un plateau ridelle ou une caisse grand volume.