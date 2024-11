Le Nissan Interstar est bien comme son cousin, le Renault Master

Nous écrivions récemment que le nouveau Renault Master s'imposait clairement comme la nouvelle référence en matière de fourgon, et imposait même de nouveaux standards. C'est donc tout aussi valable pour ce Nissan Interstar. Moderne et performant, il devient lui aussi un fourgon de référence.

Un mot sur les tarifs. Le premier Nissan Interstar est à 36 200 € HT. Il s'agit du 3,3 tonnes L2H2 de 130 chevaux avec boîte manuelle et en finition Acenta. Globalement, le Nissan Interstar est toujours moins cher qu'un Renault Master équivalent. C'est clairement là un de ces atouts pour se faire une petite place dans l'ombre de son jumeau.

Caradisiac a aimé

Confort et agrément

Tarifs attractifs

Caradisiac n'a pas aimé

Copie du Master

Quelques détails de finition