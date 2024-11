Le Nissan Interstar est bien comme son cousin, le Renault Master

Trois niveaux de finition pour le Nissan Interstar, Acenta, Tekna et N-Connecta.

Le premier, et le plus modeste, n'est proposé que sur les versions 130 et 150 chevaux en 3,3 t. et 3,5 tonnes de PTAC. Il comprend de série les feux avant à LED, les radars de recul, une radio avec connexion USB, les vitres et les rétroviseurs électriques.

Un ton au-dessus, la finition N-Connecta inclut en plus les feux de route automatiques, la climatisation manuelle ou encore l'écran central tactile de 10,1'' avec connexion Apple CarPlay et Android Auto.

Enfin, le haut de gamme est occupé par la finition Tekna qui propose, en plus de tout le reste, la climatisation automatique, la caméra de recul, des capteurs avant, arrière et latéraux ou un chargeur sans fil pour smartphone, une climatisation automatique et la cloison isolée.

Du côté de la sécurité, tous les Interstar sont conformes à la norme GSR2 et sont dotés de série du freinage d'urgence, de l’avertisseur de somnolence et du système de surveillance de pression des pneus. Le passage d'un niveau de finition à l'autre se fait moyennant 1 500 € HT à chaque fois.