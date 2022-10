Maxi-fiche fiabilité Renault Mégane 4 : un modèle à risque ?

En bref

Fin 2015, la Mégane 4 prend la suite d'une Mégane 3 qui s'est bien vendue, mais qui a fait parler pour d'assez gros soucis de fiabilité. Elle progresse dans tous les domaines, en particulier celui du confort, qui devient plus moelleux, et celui de la qualité de présentation et de fabrication, avec par exemple une planche de bord franchement bien finie. L'équipement n'est pas en reste, avec de nombreuses aides à la conduite, et un grand écran multimédia en position verticale, sur les finitions hautes ou en option. Côté look, elle affirme aussi une personnalité plus forte, avec des signatures lumineuses pour le moins reconnaissables, voire prétentieuses.

Elle proposera aussi, six mois après la sortie de la berline, une plus logeable version break, et garde dans sa gamme une redoutable version sportive R.S., mais aussi une finition GT avec un moteur de 205 ch et des roues arrière directrices, la rendant très vive. Par contre, la version coupé disparaît : la Mégane 4 est une 5 portes, point.

Côté fiabilité, si c'est mieux que par rapport à sa devancière, c'est loin d'être parfait, avec toujours quelques soucis récurrents, que ce soit au niveau mécanique, ou électronique. C'est dommage, car cela gâche un tableau qui était bien amélioré en tout point.

Sur le marché la Mégane 4 est très présente, et ses prix sont plus intéressants que ceux de ses concurrentes, Peugeot 308 et Volkswagen Golf en tête. Ils sont élevés en ce moment dans l'absolu, mais c'est avec elle qu'on fera les meilleures affaires parmi les autos les plus vendues.