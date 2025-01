Avec le Proace Max, Toyota complète sa gamme avec un grand fourgon

Du haut de ses 18 ans, ce grand fourgon vous contemple… Comment ça, 18 ans ? Il vient tout juste de voir le jour ! Certes, certes… Il est vrai que ce Toyota Proace Max est un tout nouveau grand fourgon et qu'il est le premier du genre chez Toyota. Il vient compléter et même boucler la gamme utilitaire du constructeur japonais, comprenant déjà le fourgon moyen Proace et la fourgonnette Proace City. Reste que ce grand fourgon n'est autre qu'une nouvelle déclinaison de la matrice Stellantis, comprenant le Peugeot Boxer, le Citroën Jumper, le Fiat Ducato et l'Opel Movano. Quatre véhicules parfaitement identiques, réalisés sur une seule et même base… née voici près de 20 ans, en 2006 pour être très précis. Du neuf avec du pas tout à fait récent en quelque sorte.

Le temps long des utilitaires

Mais prenons un peu de recul : dans l'univers des utilitaires, le temps n'a pas la même valeur que dans le monde des voitures. Un véhicule utilitaire a une très longue durée de vie, de plus de 10 ans le plus souvent, voire bien plus comme on l'a vu avec le Renault Master qui affichait 14 années d'existence au compteur avant d'être récemment remplacé. Une longue vie ponctuée par des remises à niveau, des évolutions technologiques, des restyling extérieur et intérieur plus ou moins marqués, ce qui fait que le poids des ans ne se fait pas trop sentir. Bien que de conception ancienne, le grand fourgon Stellantis supporte parfaitement son âge. Le Toyota Proace Max en tire bénéfice et en profite, notamment avec une immédiate gamme large et complète, en motorisation Diesel comme en électrique, comprenant du fourgon mais aussi du plancher cabine et du châssis cabine.

Dans le détail, les fourgons se déclinent sur deux empattements (3 450 mm et 4 035 mm) avec trois longueurs (5,41 m, 5,99 m et 6,36 m) et trois hauteurs (2,25 m, 2,52 mm et 2,76 m). Soit un total de six déclinaisons apportant des volumes utiles allant de 10 m³ pour le L2H1 à 17 m³ pour le L4H3. S'agissant du châssis cabine et plancher cabine, ils sont disponibles en longueur standard à 5,94 m ou longue à 6,30 mètres, permettant de multiples adaptations et équipements. Le Proace Max est ainsi et par exemple disponible en benne basculante et même en cabine approfondie sept places. Les PTAC du Proace Max sont de 3 300 ou 3 500 kilos. La charge utile est au maximum de 1 425 kilos et la capacité de remorquage atteint 3 tonnes avec une remorque freinée.

Diesel ou électrique

Le Toyota Proace Max est proposé en thermique comme en électrique. Les modèles thermiques sont dotés du moteur Diesel 2,2 litres de dernière génération, disponible en trois puissances de 120, 140 ou 180 chevaux. Une boîte manuelle à six rapports est commune à toutes les versions mais les deux puissances les plus élevées peuvent être associées à une boîte automatique à huit rapports.

La version électrique développe une puissance de 270 chevaux et un couple maximal de 410 Nm. Le Proace Max Electric est proposé avec une batterie haute performance d'une capacité utile de 110 kWh apportant une autonomie annoncée de 420 kilomètres.