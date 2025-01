Avec le Proace Max, Toyota complète sa gamme avec un grand fourgon

Une unique finition pour ce grand fourgon : elle s'appelle Start et comme son nom le laisse entendre, c'est un début… comprenant de série l'indispensable caméra de recul ainsi que les radars de stationnement arrière. La porte latérale coulissante est aussi de série tout comme les portes arrière battantes avec ouverture à 180°. Il y a aussi le régulateur/limiteur de vitesse, les vitres électriques, les prises USB, la banquette trois places, la climatisation manuelle ou encore le système multimédia avec écran tactile 5'', connectivité Bluetooth et commandes audio au volant.

Ce n'est pas mal, mais pas de quoi s'extasier non plus. Pour avoir mieux et plus, il faut en passer par les packs. Il y a ainsi le pack Confort comprenant l'écran tactile 10'' HD avec connectivité smartphone, les projecteurs à LED, les portes arrière battantes à 270°, le système de navigation, les panneaux latéraux de protection et l'éclairage LED en zone de chargement ou encore la banquette passagers rabattable avec tablette amovible. C'est bien, mais c'est cher : 2 320 € HT. Il y a aussi le pack Driver. Il comprend le système d’ouverture, de fermeture et de démarrage sans clé, les radars de stationnement avant et arrière, les phares antibrouillard à LED avec fonction virage, le régulateur de vitesse adaptatif ou encore la prise 230V sur le tableau de bord. Bien aussi, mais pas donné non plus : 1 100 € HT. D'autant que ce pack Driver est uniquement disponible avec le pack Confort. L'addition commence à être lourde… Et si l'envie du pack Look se fait sentir, avec ses détecteurs d'angle morts, ses jantes Diamond Black 16", ses rétroviseurs rabattables électriquement et son seuil de porte noir… c'est 1 800 € HT de plus puisque ce pack et lui aussi disponible uniquement avec le pack Confort.

Equipements et options Version : FOURGON L4H3 3.5 MAXI 2.2 180 START BVA Equipements de sécurité ABS

Alerte de ceinture de sécurité sièges AV

Détécteur de pluie

Roue de secours

Indicateur de perte de pression des pneus

Régulateur / limiteur de vitesse

Système d'aide au démarrage en côte (HAC)

Airbags conducteur et passagers

Phares antibrouillard

Alarme sonore piétons

Freinage d'urgence piétons avec alerte de distance Equipements de confort Climatisation manuelle

Radar de stationnement AR

Alerte de ceinture de sécurité sièges AV

Porte-gobelets

Commande audio au volant

Allumage automatique des phares

Fermeture centralisée

Siège conducteur réglable en hauteur avec soutien lombaire

Radio DAB Bluetooth avec une prise USB-C et écran 5"

3 places avec siège conducteur individuel

Capucine de rangement

Climatisation dans l'espace de stockage Autres équipements Pare-chocs AR noir

Pare-chocs AV noir

Porte latérale droite tôlée

Système d'appel d'urgence automatique E-Call

Portes AR battantes (ouverture à 180°)

Programme Toyota Expérience

Cloison pleine tôlée fixe

Toyota Safety Sense

Espace de stockage sur tableau de bord

Assistant au maintien de voie

Boîte à gants réfrigérée

Prises 12 V dans la zone de chargement

Prise 230 V sur le tableau de bord

Pneus 215/70 R15 C1095

1 clés télécommande avec un doublon simple

Crochets dans la zone de chargement

Fonction Start & Stop

Suspensions renforcées

Caméra de recul avec lignes de guidage dynamique

Protection plancher plastique dans la zone de chargement Options disponibles Siège conducteur suspendu "Confort" : 360 €

Peinture métallisée Gris Acier : 840 €

Peinture métallisée Gris Tempête : 840 €

Peinture métallisée Noir Opale : 840 €

Peinture spéciale Peinture spéciale : 840 €

Peinture non métallisée Gris Nuage : 840 €

Peinture non métallisée Anthracite : 840 €

Peinture non métallisée Blanc Glacier : 0 €