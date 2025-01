Avec le Proace Max, Toyota complète sa gamme avec un grand fourgon

Le Toyota Proace Max de cet essai est le plus imposant qui soit. Le L4H3 est grand, haut, long, mais il reste maniable et finalement très facile à conduire… à condition bien entendu de toujours garder à l'esprit le gabarit légèrement hors norme de ce très grand fourgon. Le Proace Max de cet essai est aussi le plus puissant de tous. Le 2,2 litres Diesel développe ici 180 chevaux. Et il est couplé à la boîte automatique à huit rapports. Ce Proace Max est enfin le mieux équipé, et clairement il ne manque de rien. Bref, ce grand fourgon représente le haut du panier. À l'usage, ce Toyota s’avère plutôt confortable, avec une bonne assise et des commandes ergonomiques, et une bonne vision panoramique. Le vrai plus de ce véhicule est sa boîte automatique, toujours une source de confort pour les chauffeurs. Très efficace, cette boîte se fait oublier tant les rapports passent en toute discrétion, sans d'ailleurs que l'on sache sur lequel on se trouve. Avec le 180 chevaux, les performances sont de très bons niveaux, les accélérations puissantes et la montée en vitesse très rapide. Bref, un véritable agrément de conduite…. en rappelant que la puissance sur un véhicule de ce gabarit est un outil au service des charges maximales, des équipements lourds ou des remorquages importants…