Grands fourgons Stellantis : Et de huit pour les quatre !

L'automatique et les utilitaires, c'est surtout une histoire de confort. Pour un chauffeur qui passe ces journées dans son fourgon en zone urbaine ou périurbaine, la boîte automatique évite les incessants changements de rapports. Elle devient un facteur de conduite plus fluide et plus apaisée, ce qui épargne aussi la mécanique. D'ailleurs, tous les utilitaires sont proposés de longue date avec de telles transmissions.

La nouvelle venue dans cet univers est l'AT8, une boîte automatique à huit rapports désormais proposée sur tous les grands fourgons Stellantis, soit le Fiat Ducato, l'Opel Movano, le Peugeot Boxer et le Citroën Jumper. L'AT8 est toujours associée au moteur Diesel 2,2 litres en 140 ou 180 chevaux. Très efficace, cette boîte se fait d'une discrétion absolue et les changements de rapports sont à peine perceptibles. Les grands fourgons n'en deviennent que plus faciles et plus agréables à conduire.

Une boîte à 2300 € HT

Le passage des rapports a été « optimisé grâce à une gestion efficace du couple moteur, qui peut atteindre 450 Nm avec la version 180 chevaux, soit le meilleur couple du segment » explique le constructeur. Toujours selon Stellantis, cette boîte permet une réduction de 10 % des émissions de CO2 par rapport aux boîtes automatiques d'avant. Au passage, signalons que du côté de chez Fiat Professional, cette nouvelle boîte AT8 est également proposée sur les Ducato Camper, pour les camping-cars allant jusqu'à 5 tonnes de PTAC et jusqu'à 6,5 tonnes de poids total remorque comprise.



Cette boîte automatique représente toujours un surcoût de 2300 € HT par rapport à un modèle équivalent en boîte manuelle, quelle que soit la marque. Un Citroën Jumper ou un Peugeot Boxer L3H2 3,5 tonnes 140 chevaux est à 42 600 € HT en boîte automatique. Le même en 180 chevaux sera à 44 100 € HT. Le L2H1 3,5 tonnes 140 chevaux, seule puissance proposée avec cette silhouette, est à 40 800 € HT. Le L2H2 est à 41 700 € HT en 140 ch. et 43 200 € HT en 180 chevaux. Dans tous les cas de figure, les Opel Movano et Fiat Ducato identiques sont 1 000 € HT moins cher.