Avec le Proace Max, Toyota complète sa gamme avec un grand fourgon

Le Toyota Proace Max est le véhicule qu'il fallait à Toyota pour compléter sa gamme d'utilitaire. Le constructeur japonais peut désormais répondre à toutes les demandes professionnelles. Évidemment, sans surprise aucune, ce grand fourgon s'avère d'honnête facture et le poids des ans ne se fait pas trop sentir. Il tient même plutôt bien la comparaison avec des véhicules de conception beaucoup plus récente. Il bénéficie aussi d'une grille tarifaire correctement placée, dans la ligne commune. Le premier prix est à 36 200 € HT pour le L2H1 en 120 chevaux. Quant au modèle de cet essai, tout au sommet de la gamme, il s'affiche à un peu plus de 50 000 € HT. Un petit atout pour ce Proace Max : sa garantie de 3 ans ou 100 000 kilomètres, un peu au-delà de ce que proposent la plupart des concurrents.

Caradisiac a aimé

Large gamme

Agrément de la boîte automatique

Performances

Caradisiac n'a pas aimé

Conception ancienne

Tarifs des packs de finition