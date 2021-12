Essai - Toyota Proace City Electric 2021 : et de quatre !

EN BREF Fourgonnette électrique À partir de 29 965 € HT

Attention, un trio de fourgonnettes électriques peut en cacher une autre ! En l’occurrence, les Stellantis Peugeot e-Partner, Citroën ë-Berlingo et Opel Combo-e, ne sont pas trois mais quatre. Ils ont un frère ‘‘caché’’ derrière un autre logo. Car si Toyota ne fait pas partie de la galaxie Stellantis, son nouvel utilitaire, le Proace City Electric, est bel et bien une copie parfaite des trois autres. Cette nouvelle fourgonnette reprend toutes les caractéristiques des Stellantis et n’en déroge que sur un seul point : la face avant bien entendu, qui adopte les codes Toyota.

Ce Proace City Electric est l’exact pendant électrifié de la fourgonnette thermique. Il est donc décliné autour de deux longueurs, 4,40 mètres pour le modèle Medium et 4,75 mètres pour le Long. Le volume utile est de 3,3 m³ sur le Medium et de 3,9 m³ sur le Long, soit les mêmes données que sur le thermique. C’est normal : les batteries sont installées sous le plancher et n’empiètent donc pas dans l’espace de chargement. La charge utile est elle un peu en retrait, en raison du poids des batteries. Elle est de 800 kg sur la version Medium et de 750 kg sur le Long, contre 1 000 kilos sur le Proace City Diesel. À noter qu’une version cabine approfondie est disponible sur ces deux longueurs.

136 chevaux en mode Power

Sous le capot du Proace City Electric se trouve un moteur électrique de 100 kW, ce qui représente environ 136 chevaux, développant un couple maxi de 260 Nm. Trois modes de conduite sont proposés, Power, Normal et Eco. Comme toujours sur ces véhicules électriques, la puissance et le couple maximum ne sont disponibles qu’en mode Power. En mode Normal, la puissance est de 80 kW et le couple est de 210 Nm. En mode Eco, la puissance n’est plus que de 60 kW pour un couple de 190 Nm. Les batteries, d’une capacité de 50 kWh, apportent une autonomie que Toyota annonce entre 260 et 280 kilomètres en cycle WLTP.

Concernant la recharge, il faut un peu moins de 5 heures pour obtenir une charge complète avec le chargeur triphasé de 11 kW. Via un chargeur rapide de 100 kW, une charge de 80 % est obtenue en 30 minutes. Quant à une recharge complète sur une prise domestique, elle prendra 27 heures.