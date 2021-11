Essai : Peugeot e-Partner (2021) : électrique et performant

EN BREF Fourgonnette électrique À partir de 30 600 €

C’est Stellantis qui ouvre le bal : celui des fourgonnettes électriques qui arrivent groupées et vont finir par se bousculer à l’entrée… Avant le nouveau Renault Kangoo électrique et ses frères jumeaux de chez Mercedes et Nissan, voici donc les quatre de Stellantis. Le Peugeot e-Partner et le Citroën ë-Berlingo, l’Opel Combo-e et le Toyota Proace City électrique sont tous prêts à prendre la route avant la fin de l’année.

Le Peugeot e-Partner comme le Citroën ë-Berlingo, qui nous intéressent aujourd’hui, ne sont pas des nouveautés au sens strict. Ils sont les versions électrifiées de fourgonnettes lancées voici trois ans, saluées pour l’ensemble de leurs prestations et auréolées du titre de l’International Van of the Year. Ces fourgonnettes électriques reprennent strictement les déclinaisons et les cotes des thermiques. Elles sont proposées en version classique d’une longueur de 4,40 mètres, baptisée Standard chez Peugeot et M chez Citroën ; et rallongée à 4,75 mètres appelée Long chez Peugeot et XL chez Citroën. Elles sont disponibles avec deux ou trois places et en cabine approfondie sur les versions longues.

Côté capacités utilitaires, c’est strictement comme les thermiques, à l’exception de la charge utile. Elle est de 800 kg sur les modèles standards contre 1 000 kilos sur les thermiques équivalents. Elle est de 750 kg sur les versions longues, contre 950 kg pour les thermiques. Le volume de chargement est de 3,3 m³ en standard, il peut passer à 3,8 m³ avec une option comprenant la cloison pivotante et le siège passager rabattable, appelée Multiflex chez Peugeot et Extenso chez Citroën. Sur les versions longues, ce volume utile est de 3,9 m³ et passe à 4,4 m³ avec l’option.

100 kW au maximum

Le e-Partner comme le ë-Berlingo sont dotés d’un moteur électrique de 100 kW, soit environ 136 chevaux, développant un couple maxi de 260 Nm. Ils disposent de trois modes de conduite, Power, Normal et Eco. La puissance et le couple maximum ne sont accessibles qu’en mode Power. En mode Normal, la puissance est de 80 kW et le couple est de 210 Nm. En mode Eco, la puissance n’est plus que de 60 kW pour un couple de 190 Nm.

Concernant l’alimentation en électricité, deux types de chargeurs embarqués sont disponibles. Le premier, livré de série, est un chargeur monophasé de 7,4 kW, le second, en option, est un chargeur triphasé de 11 kW. Sur une prise domestique classique, le temps de charge complet est de 31 heures en 8A et 15 heures en 16A. A partir d’une Wall Box 7,4 kW, la charge complète se fait en un peu plus de 7 heures avec le chargeur embarqué monophasé (7,4 kW) et en 5 heures avec une Wall Box 11 kW avec le chargeur embarqué triphasé. Enfin, à partir un chargeur rapide, 80% de la charge est atteint en 30 minutes.