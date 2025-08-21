Xiaomi s'approche déjà de la rentabilité

Xiaomi a lancé la commercialisation de sa toute première voiture, la berline SU7, le 28 mars 2024 en Chine. Construite avec l’aide du géant BAIC Motor, cette familiale au design assez lisse a tout de suite plu aux clients grâce à son très bon rapport prix-prestations. Son 100 000ème exemplaire est sorti de l’usine après 230 jours de production, signe que l’industrialisation de cette nouvelle marque automobile s’est vraiment très bien passée (probablement aussi grâce à l’expérience de son partenaire technique qui fabrique des voitures depuis beaucoup plus longtemps).

Et après avoir logiquement brûlé beaucoup d’argent lors de cette première année où les gros investissements ont pesé dans les finances de la société, la rentabilité se profile déjà pour ce nouvel acteur majeur du marché automobile chinois.

Comme le rapportent les spécialistes de Car News China, Xiaomi a déclaré une perte de 300 millions de Yuan lors du second trimestre de l’année 2025 (soit un peu plus de 35 millions d’euros. Les pertes pour chaque véhicule vendu étaient sur cette période de 3700 yuans soit 441€, en forte baisse depuis le premier trimestre 2025 (778€ par véhicule à l’époque).

Un constructeur rentable avant la fin de l’année ?

Ces chiffres font dire au directeur Lei Jun que Xiomi devrait parvenir à gagner de l’argent avec ses voitures avant la fin de l’année 2025. Non seulement le rythme de vente de la berline SU7 (258 000 exemplaires déjà livrés au 21 mai 2025) aide à cela, mais l’arrivée récente du SUV YU7 devrait permettre d’accélérer les choses.

Pour l’instant, les débuts de Xiaomi dans l’automobile se passent donc extrêmement bien malgré quelques petits trous d'air signalés il y a quelques mois.

Xiaomi en Europe en 2027

Ce n’est pas tout : Xiaomi prévoit d’arriver sur le marché automobile européen en 2027. Le constructeur vient de faire cette annonce à l’occasion du Mobile World Congress 2025 de Barcelone, précisant que les SU7 et YU7 seront tous les deux proposés aux clients du Vieux continent. Xiaomi rejoindra ainsi d’autres acteurs chinois comme MG, BYD, XPeng ou Leapmotor.