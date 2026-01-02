Les bilans 2025-Serge Bellu: "Comment ne pas s’inquiéter de la progression effrayante des constructeurs chinois ?"

Quelle est ta voiture coup de cœur cette année ?

Au cours de l’année 2025, les occasions de se réjouir en découvrant une nouveauté ont été rares. Une fois encore, la seule belle surprise est venue de Chine avec la Xiaomi XU7 dont le remarquable dessin ferait apprécier les SUV aux plus réfractaires.

Parmi les concept cars, une création mérite d’être mentionnée : la Hipster de Dacia qui réinvente avec brio le concept de la Renault 4, sa frugalité et sa capacité de séduction. Des atouts dont est privée la grotesque Renault 4 E-Tech de série, prétentieuse et sans charme.

Quelle est la voiture qui t’a déçu ?

On ne peut être que déçu d’assister au sabordage prématuré de la marque Mobilize après seulement quatre ans d’existence au sein du groupe Renault. Avec cette décision, disparaît la seule proposition pertinente pour la ville qui existait sur le marché français. La Duo conçue avec intelligence (sûrement pas avec l’IA) était, comme la regrettée Twizy, la seule alternative aux deux roues. Elle ne sera jamais remplacée par la Citroën Ami (ni par son clone Fiat Topolino), rébarbative dans sa tenue vieillotte et mate.

Quels modèles 2026 attends-tu avec impatience ?

Avec les nouveaux prétendants qui vont participer au Championnat du Monde d’endurance (WEC), on est impatient de découvrir la hiérarchie qui se mettra en place en 2026. On attend avec curiosité où se situeront Genesis, et plus tard McLaren, par rapport aux actuels leaders, Ferrari, Toyota et Cadillac, et aux marques qui ont superbement progressé comme BMW, Alpine et Peugeot. Le tout en absence de Porsche, une des stars de la discipline qui va nous manquer comme référence.

Dans l’actualité auto, qu’est-ce qui t’a le plus agacé?

Il est agaçant de constater que ce qui devait arriver arrive : la décision à l’emporte-pièce de la Communauté européenne d’interdire la vente de voitures à motorisation thermique en 2035 provoque un tollé. Normal pour une mesure autoritaire prise sans discernement, sans tenir compte des inconvénients du tout électrique, sans prendre en considération les autres sources d’énergie propres et sans considérer la difficulté de sa mise en œuvre. On aurait dû se souvenir qu’en décembre 1989, le California Air Resources Board avait instauré que 98 % du parc automobile devrait atteindre zéro émission à l’horizon 2000. Comme dit Woody Allen, la prévision est difficile, surtout quand elle concerne l’avenir.



Quand passeras-tu à l'électrique?

La question de savoir à quelle échéance acheter une voiture électrique ne se pose pas tant que l’on préférera traverser la France (et la Corse) en empruntant les petites routes de montagne, où les bornes de recharge sont rares, plutôt que de s’obliger à suivre le réseau d’autoroutes. C’est d’autant plus pathétique si les tronçons inutiles, opportunistes et destructeurs de paysages comme l’A69 continuent de se multiplier sans vergogne.

Les voitures chinoises, une source d’inquiétude?

Comment ne pas s’inquiéter de la progression effrayante des constructeurs chinois ? Partie d’une feuille blanche en 1958, l’industrie automobile chinoise s’est élevée au premier rang mondial des pays producteurs cinquante et un ans plus tard. Le plus inquiétant, c’est que les produits proposés à bas prix ne sont pas calamiteux et vendus par des maisons comme Shein, mais proposés par des firmes qui ont débauché quelques-uns des meilleurs designers du monde pour diriger leurs studios de création.

Les Kei Cars arriveront-elles un jour?

La « kei car » est un objet typiquement japonais comme le kimono ou les baguettes, des symboles d’un art de vivre qui ne sont jamais imposés en Occident. La « kei car » est elle aussi ancrée dans la culture nippone et elle répond à une réalité géographique, à une topographie urbaine reconnue par la législation.

On constate que plusieurs tentatives de proposer des voitures minimalistes aux primo-accédants de la motorisation ont échoué sous toutes les latitudes. Tata s’est planté en proposant le Nano aux Indiens et Renault a raté son entrée sur le marché chinois en choisissant la City K-ZE. Les acheteurs de voitures bon marché ont leur dignité et rêvent de remplacer leur cyclomoteur par un SUV que par une bagnole au rabais.

Ton souhait auto pour 2026?

Il est souhaitable que lors des élections municipales de 2026, les habitants des grandes villes françaises élisent des maires qui ne détestent pas l’automobile et qui admettent enfin son caractère irremplaçable. Qu’ils choisissent des édiles qui ne sacrifient pas les automobilistes, les livreurs, les piétons, les enfants, les vieillards, les boiteux, les voyageurs qui portent des valises, les gourmets qui font leur marché et les nounous qui poussent une poussette… pour accorder donner tous les droits aux cyclistes agressifs qui insultent leurs contemporains précités.

Une route déserte rien que pour toi et n’importe quelle voiture: quel type de route et surtout quelle voiture choisis-tu?

Quart d’heure nostalgie. Le rêve serait de traverser Monument Valley, Arizona, par la route 163, au volant d’une Stutz Blackhawk, chef-d’œuvre baroque et postmoderne, avec en fond musical et à fond les accords de la guitare slide de Ry Coder.

Un rêve qui fleure bon nos 20 ans (???!!!), les années 1970 et 1980, un temps que les rédacteurs de Caradisiac ne peuvent pas connaître. Bonne route à tous les trentenaires et aux quelques anciens qui s’accrochent.