Voici une nouvelle occasion de voir une Chinoise électrique laisser sur place une Ferrari hors de prix

Même avec des moyens financiers importants pour l’achat d’une supercar thermique, personne n’est à l’abri de se faire déposer par une électrique chinoise. La preuve avec cette Xiaomi SU7 Ultra qui bat sans difficulté une rarissime Ferrari SF90 en version XX à la mécanique pourtant très musclée.

Car oui, l’Italienne revendique non moins de 1030 chevaux cumulés grâce à l’adoption d’un bloc V8 4l biturbo et de trois moteurs électriques. Une artillerie qui lui permet en théorie d’être à l’abri de ce genre de problème avec un 0 à 100 km/h annoncé en 2,3 secondes, et un 0 à 200 km/h réalisé en 6,5 secondes avant d’atteindre une vitesse maximale de plus de 320 km/h. Hélas, la Xiaomi SU7 Ultra alignée à ses côtés sur la ligne de départ pousse le curseur encore plus loin avec 1500 chevaux, et des temps de 1,98 seconde et 5,5 secondes pour les 0 à 100 et 0 à 200 km/h. Des performances légèrement meilleures sur le papier que la chaîne Youtube Carwow vérifie dans le réel avec une vidéo.

De la puissance libérée immédiatement

L’avantage presque déloyal de la voiture électrique réside dans le fait que la cavalerie déboule en un instant là où un bloc thermique doit composer avec plus d’inertie. Et c’est d’ailleurs pour cette raison que des pistes de drag interdisent depuis plusieurs années la participation des autos survoltées. Dans la vidéo Carwow, une fois de plus dans cet exercice, l’électrique gagne. Détail amusant : la Xiaomi SU7 Ultra s’échange contre 70 000 euros seulement en Chine. La Ferrari SF90 XX demandait pour mémoire à son lancement la bagatelle de 770 000 euros.