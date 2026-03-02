Le printemps approche à grands pas et le pneumatique été est de nouveau mis en avant. Bien que le marché du pneu ait connu une baisse de forme l’année dernière et que, pour la première fois le profil été n’est plus majoritaire, cet équipement de sécurité n’est pas à prendre à la légère.

Les tests réalisés par le TCS permettent de faire la lumière sur cet élément et, une nouvelle fois, de grandes disparités subsistent entre les marques. Cette fois-ci, la dimension 225/50 R17 98W/Y a été retenue puisqu’elle équipe un grand nombre de modèles : Audi A4, BMW Série 2, 3 et 4, Skoda Octavia, Peugeot 3008 et 5008, Volvo V40 ou encore Alfa Romeo Giulia.

Sur les 16 profils passés au banc, trois se démarquent en obtenant la mention « très recommandé ». Les Continental PremiumContact 7, Pirelli Cinturato et Goodyear EfficientGrip Performance 2 arrivent en tête grâce aux « performances élevées et constantes sur tous types de chaussées, complétées par une durée de vie prévisionnelle convaincante, une faible abrasion et une bonne efficience. »

Juste en dessous, six pneus sont considérés comme « recommandé » puisqu’ils accusent de « légères faiblesses » à l’image du Michelin Primacy 5 qui n’a pas totalement convaincu sur chaussée sèche. Si le pneu français déçoit, le Firestone Roadwak2 est une bonne surprise, même si ses bonnes performances sont obtenues au détriment de sa longévité et de l’abrasion. Obtenir un bon équilibre des performances reste le plus complexe, et tous n’y arrivent pas.

Quant au BFGoodrich Advantage, il ne fait pas le poids sur chaussée mouillée, tout comme le Hankook Ventus Prime4.

Pas cher et pas recommandable

En fin de classement se situent les pneumatiques dits « Budget ». Comme leur nom l’indique, il s’agit de produits peu chers, mais aussi peu recommandables. Seulement, ils ont le vent en poupe puisqu’en 2024, ils représentaient près de 20 % des ventes !

Ainsi, le Lassa Revola obtient la mention « recommandé sous conditions » en raison de « faiblesses marquées sur chaussée sèche ». Même constat pour le Leao Nova-Force Acro dont il est préférable de se passer.

Enfin, le Linglong Sport Master illustre parfaitement la notion d’équilibre. Tout en étant le plus performant sur le mouillé, il obtient les pires valeurs sur le sec et c’est celui qui présente la plus faible durée de vie.

Le pneumatique est le seul élément qui fait le lien entre votre voiture et la route. Sachez que cela représente une surface équivalente à celle d’une feuille A4. Une si faible empreinte au sol ne peut être confiée à un pneu médiocre. Lors d’un précédent comparatif, le TCS avait démontré sur un test de freinage que là où un Continental PremiumContact 6 s’arrête, la même voiture équipée de pneus DoubleCoin DC99 roule encore à une vitesse résiduelle de 52 km/h.