Test de pneus TCS : les résultats de 50 pneus été

Cette année, le Touring Club Suisse fête les 50 ans de leur test de pneus. Ainsi, le TCS a décidé de regrouper pas moins de 50 enveloppes et de les soumettre à une batterie de tests. Les équipes se sont orientées vers la dimension la plus courante en seconde monte : 205/55 R16 91V en profil été, celle qui équipe un grand nombre de modèles, notamment du segment des compactes, comme l’Audi A3, la Ford Focus, la Honda Civic ou encore la Mazda 3. La voiture support qui a servi aux tests est une Volkswagen Golf VIII.

Les pneumatiques testés se décomposent en trois catégories. Il y a tout d’abord les « premium », il s’agit des grands manufacturiers tels que Bridgestone, Continental, Michelin, Pirelli ou encore Goodyear. Ce sont ceux qui investissent le plus dans la recherche et développement de leur produit. Il y a ensuite les secondes lignes, comme BF Goodrich, Kleber, Fulda, Barum, Norauto... C’est généralement d’anciens produits des grandes marques, rebadgés. Ils représentent la plus grande partie des pneus testés. Cependant, les pneus dits "budget" sont également nombreux. Tomket, Laufenn, Zeetex, Evergreen ou encore DoubleCoin, ces noms sont pour la plupart inconnus et ces pneus se dénichent que sur internet.

Pour ce test, 10 enveloppes ont obtenu la meilleure mention, « très recommandé », 21 sont « recommandé », 12 sont « recommandé avec réserve », et 7 sont « non recommandé ». Sans trop de surprise, les manufacturiers premium sont en tête avec le Goodyear Efficient Grip Performance 2, suivi du Continental PremiumContact 6.

Quant à Michelin, il souffle le chaud et le froid. Le Primacy 4+ obtient la meilleure mention et se classe troisième, alors que le e.Primacy est en fin de classement avec la mention « recommandé avec réserve ». Pour ce produit, le manufacturier français a mis l’accent sur l’aspect environnemental. Il est ainsi celui qui offre la meilleure longévité (distance maximum de 71 500 km) et qui limite son poids à 8 kg, un bon score. Cette faible masse s’explique en partie par l’utilisation moindre de matière. À titre d’exemple, la profondeur des rainures est faible (6,2 mm), mais cela a une mauvaise incidence sur la résistance à l’aquaplaning. La sécurité dans ce domaine n’est pas suffisante selon le TCS, ce qui explique son classement.

Ce test démontre aussi de grandes disparités et les piètres performances de certains pneus budget, hormis le Kenda, qui s’en sort bien. En effet, les pneus classés comme « non recommandé » représentent parfois un grand risque pour la sécurité. Le TCS indique que « les distances de freinage mesurées sur chaussée mouillée sont particulièrement alarmantes : là où le Contiental PremiumContact 6 s’arrête, une voiture équipée de pneus DoubleCoin DC99 roule à une vitesse résiduelle de 52 km/h, avec une distance supérieure de 25 mètres ».

Pour tous les pneumatiques testés, le TCS ne recommande à l’achat uniquement ceux qui ont obtenu les mentions « très recommandé » et « recommandé ». Il n'y a pas de secret, choisir des pneus à bas coût a nécessairement une incidence, au mieux sur la longévité, au pire sur la sécurité. Malgré les prix de plus en plus élevés des pneumatiques, il n'est franchement pas conseillé de se diriger vers les produits les moins chers.

Le TCS dans l’air du temps

Le Touring Club Suisse fait évoluer ses critères de test. Le résultat global est désormais calculé selon la sécurité (70 %) et le bilan environnemental (30 %). L’abrasion, le poids, la durabilité, le kilométrage prévu, la consommation de carburant (en lien avec la résistance au roulement) et le bruit sont autant de notions prises en compte. Par ailleurs, le pneu est analysé pour savoir s’il contient des résidus de production qui pourraient être libérés dans l’environnement dès les premiers kilomètres. La présence de substances toxiques dans le caoutchouc est aussi vérifiée dans le cadre d’une analyse des substances nocives.

Le classement des pneus testés