Oui, il est possible de glisser un intérieur Mercedes dans un hélicoptère
Quoi de mieux qu’un hélicoptère pour accompagner un Mercedes G63 AMG ? Problème : il faut souvent se contenter d’un habitacle générique pour l’engin volant. Mais ceci n’est pas obligatoire grâce au partenariat renouvelé entre Mercedes et Airbus pour des intérieurs retravaillés.
En toute objectivité, les intérieurs des hélicoptères font rarement rêver. Pour les clients Mercedes les plus fortunés, une option de personnalisation très spéciale est au catalogue. L’idée ? Greffer un intérieur signé de la marque à l’étoile dans la cabine des hélicoptères Airbus H145. Une collaboration qui fait suite à la première association entre les deux constructeurs remontant à 2010 sur le modèle précédent.
Les clichés distribués avec la communication officielle de la manœuvre révèlent des intérieurs soignés avec des teintes, des matières et un design semblables à ceux des habitacles des Mercedes les plus luxueuses. Placages bois, aluminium brossé, assises sculptées et ceintures assorties sont de la partie. De quoi offrir une expérience complète aux propriétaires de ces véhicules des airs à la route.
D’autres partenariats similaires dans le milieu du luxe
Ne vous méprenez pas : Mercedes n’est pas la seule marque à s’organiser pour ce type de prestation. En effet, outre-Manche en 2020, il était possible de craquer pour l’Airbus ACH130 Aston Martin Edition. Il s’agissait d’un hélicoptère spectaculaire tout noir avec un intérieur façon DB11.
Photos (4)
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération