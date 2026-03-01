Oui, il est possible de glisser un intérieur Mercedes dans un hélicoptère

En toute objectivité, les intérieurs des hélicoptères font rarement rêver. Pour les clients Mercedes les plus fortunés, une option de personnalisation très spéciale est au catalogue. L’idée ? Greffer un intérieur signé de la marque à l’étoile dans la cabine des hélicoptères Airbus H145. Une collaboration qui fait suite à la première association entre les deux constructeurs remontant à 2010 sur le modèle précédent.

Les clichés distribués avec la communication officielle de la manœuvre révèlent des intérieurs soignés avec des teintes, des matières et un design semblables à ceux des habitacles des Mercedes les plus luxueuses. Placages bois, aluminium brossé, assises sculptées et ceintures assorties sont de la partie. De quoi offrir une expérience complète aux propriétaires de ces véhicules des airs à la route.

D’autres partenariats similaires dans le milieu du luxe

Ne vous méprenez pas : Mercedes n’est pas la seule marque à s’organiser pour ce type de prestation. En effet, outre-Manche en 2020, il était possible de craquer pour l’Airbus ACH130 Aston Martin Edition. Il s’agissait d’un hélicoptère spectaculaire tout noir avec un intérieur façon DB11.