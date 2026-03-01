Afin de valider les améliorations de son futur Lamborghini Urus SE Performante, la marque italienne teste son modèle en Scandinavie.

Le Lamborghini Urus SE, est actuellement en vente et ce SUV sportif dispose d’un bloc V8 biturbo de 4 litres de cylindrée qui grâce à un système hybride rechargeable développe la confortable puissance cumulée de 800 ch pour un couple de 800 Nm. Cela est amplement suffisant pour déplacer à toute vitesse ce SUV qui affiche presque 2,5 tonnes sur la balance.

Cette débauche de puissance n’est visiblement pas assez importante, puisque la marque italienne prévoit d’en rajouter pour la version Urus SE Performante qui pourrait dépasser les 900 ch ! Utilisant une motorisation hybride rechargeable, ce modèle devrait comme la version SE « normale » pouvoir se déplacer avec la seule énergie électrique sur une soixantaine de km.

Une puissance de plus de 900 ch ?

Toujours animé par le bloc V8 biturbo 4.0, le modèle Lamborghini Urus SE Performante devrait bénéficier de quelques modifications par rapport au Lamborghini Urus SE au niveau de la cartographie moteur et surtout d’un système hybride plus puissant pour peut-être dépasser la barre des 900 ch. Ainsi équipé, le Lamborghini Urus SE Performante pourra se jouer des autres SUV sportifs haut de gamme : Aston Martin DBX S qui développe 727 ch, Ferrari Purosangue (725 ch), Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid (739 ch). Mais en attendant sa venue sur le marché, le Lamborghini Urus SE Performante fait encore ses gammes et c’est un prototype de ce modèle que nos chasseurs ont croisé en Scandinavie.

Des modifications apportées à la carrosserie

Le SUV Lamborghini Urus SE Performante, deviendra l’un des SUV les plus puissants de sa catégorie, et seuls les modèles électriques comme le Porsche Cayenne 4 (jusqu’à 1 156 ch) ou le Tesla Model X Plaid de 1 034 ch affichent des puissances supérieures. En contemplant le prototype de l’Urus SE Performante, on découvre de nouveaux détails, dont les passages de roue de qui sont en fibre de carbone. La face avant du SUV arbore un design agressif et quelques modifications esthétiques par rapport à l’Urus SE actuel qui se trouve à ses côtés. À l’arrière, la poupe de ce véhicule affichera un nouveau hayon, des ouïes de débourrage dans les ailes arrière, des freins céramiques et vraisemblablement un nouveau diffuseur en bas du bouclier.