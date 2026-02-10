Le prix de cette camionnette dépasse celui d’une Lamborghini, et il est impossible de la conduire

Consacrer plusieurs centaines de milliers d’euros à une auto implique généralement de pouvoir en faire quelque chose sur la route. Dans ce cas de figure signé Louis Vuitton, le produit baptisé Camionnette Edition Limitée se veut purement décoratif. Le modèle en question concerne en effet une horloge de table façon camionnette de luxe facturée la bagatelle de 650 000 euros.

Pourquoi un tel tarif ? Les matériaux employés pour sa fabrication se veulent particulièrement précieux. La calandre reçoit 1695 diamants tout comme les projecteurs, le bouchon du radiateur, les roues et la carrosserie pour un total de 41,44 carats. L’ensemble de plus de 7 kilos et limité à 15 exemplaires seulement est en outre plaqué or. Pour les amateurs du genre avec un budget un peu moins généreux, il existe aussi une variante standard disponible contre tout de même 68 000 euros.

Une référence historique

Avec cet objet, Louis Vuitton rend hommage à ses camionnettes employées dans les années 20 pour transporter ses pièces en cuir. C’est pourquoi son look évoque furieusement la version utilitaire de la Citroën B10. Côté mécanique, l’horloge est fournie avec une clé qui lui permet de tenir huit jours avec un seul tour. Une prouesse possible grâce au savoir-faire en matière de mécanisme de son partenaire suisse L’Épée 1839.