Ce tracteur Lamborghini lourdement modifié coûte plus cher qu’une Revuelto

Chez Lamborghini, certains achètent une Revuelto de 1015 chevaux. D’autres préfèrent un tracteur diesel de 36 ch à près de 2 millions d’euros. Mis aux enchères au Royaume-Uni, ce « Centenario Tractor » célèbre les 100 ans de Ferruccio Lamborghini. Avant les supercars, l’homme construisait des engins agricoles. Et voici le résultat lorsqu’un atelier se penche sur le sujet pour un hommage façon steampunk. Basé sur un Lamborghini DLA35 des années 1960, l’engin conserve son trois cylindres diesel de 2,2 litres et sa boîte manuelle. Résultat : 36 ch. Oui, une petite citadine Dacia Spring aurait probablement le dessus dans une côte.

Mais ici, personne ne parle performances. La carrosserie façonnée à la main transforme le vieux tracteur en hot rod agricole posé au ras du sol, avec deux sièges coincés entre d’immenses roues arrière. Un ensemble spectaculaire avec des panneaux métalliques volontairement bruts qui se patinent avec le temps.

Une série très limitée

Seulement cinq exemplaires ont été construits dès 2016 grâce à l’association du designer italien Adler Capelli et les Allemands et collectionneurs Lamborghini de Klima Lounge. Celui-ci affiche 500 km au compteur. Et franchement, c’est déjà étonnant qu’il ait roulé aussi loin. Rendez-vous sur le lien de l’enchère pour suivre sa progression.