Ce tracteur Lamborghini lourdement modifié coûte plus cher qu’une Revuelto
Un tracteur Lamborghini de 36 ch est actuellement mis aux enchères au Royaume-Uni pour un prix pouvant dépasser celui d’une Revuelto neuve. Inspiré des racines agricoles de Ferruccio Lamborghini, ce Centenario Tractor transforme un vieux DLA35 des années 1960 en sculpture steampunk roulante. Une création totalement absurde, donc absolument fascinante.
Chez Lamborghini, certains achètent une Revuelto de 1015 chevaux. D’autres préfèrent un tracteur diesel de 36 ch à près de 2 millions d’euros. Mis aux enchères au Royaume-Uni, ce « Centenario Tractor » célèbre les 100 ans de Ferruccio Lamborghini. Avant les supercars, l’homme construisait des engins agricoles. Et voici le résultat lorsqu’un atelier se penche sur le sujet pour un hommage façon steampunk. Basé sur un Lamborghini DLA35 des années 1960, l’engin conserve son trois cylindres diesel de 2,2 litres et sa boîte manuelle. Résultat : 36 ch. Oui, une petite citadine Dacia Spring aurait probablement le dessus dans une côte.
Mais ici, personne ne parle performances. La carrosserie façonnée à la main transforme le vieux tracteur en hot rod agricole posé au ras du sol, avec deux sièges coincés entre d’immenses roues arrière. Un ensemble spectaculaire avec des panneaux métalliques volontairement bruts qui se patinent avec le temps.
Une série très limitée
Seulement cinq exemplaires ont été construits dès 2016 grâce à l’association du designer italien Adler Capelli et les Allemands et collectionneurs Lamborghini de Klima Lounge. Celui-ci affiche 500 km au compteur. Et franchement, c’est déjà étonnant qu’il ait roulé aussi loin. Rendez-vous sur le lien de l’enchère pour suivre sa progression.
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération