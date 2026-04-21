La Lamborghini Fenomeno va enlever le toit pour faire hurler son V12 au grand air

Sur l’échelle des plaisirs automobiles, le fait de pouvoir jouer avec une Lamborghini à moteur V12 sans toit se situe clairement tout en haut. Sachant qu’on parle d’une des mécaniques les plus sensationnelles de toute la production, le fait de pouvoir écouter ses vocalises au grand air, avec le son qui résonne parfois contre les parois environnantes, ça vous colle de sacrés frissons. A ce niveau, l’Aventador Ultimae Roadster que nous essayions il y a quelques années sur Caradisiac, était vraiment quelque chose de merveilleux.

Mais depuis que l’Aventador a été remplacée par la Revuelto, il n’existe plus de voiture découvrable à motorisation V12 chez Lamborghini. On attend toujours le retour d’une déclinaison roadster de la grande super-sportive italienne et il y a une bonne nouvelle à ce sujet.

La Fenomeno Roadster en approche

Lamborghini prépare bien l’arrivée d’une version roadster de sa grande supercar à moteur V12 hybride rechargeable mais attention, on ne parle pas exactement de la Revuelto : ce « décapsulage » concerne plutôt la Fenonemo, cette variante spéciale en série ultra-limitée basée sur la Revuelto mais avec un design différent et une puissance maximale poussée à 1 065 chevaux (contre 1 015 pour le modèle normal).

Le constructeur italien publie en effet la première image d’un modèle qui sera dévoilé dans le courant du mois de mai. Pour l’instant, il faut se contenter d’un simple détail sur la partie arrière mais il n’y a aucun doute : on parle bien de la Fenomeno Roadster.

Totalement inabordable

Alors que la Revuelto coûte déjà plus d’un demi-million d’euros, la Fenomeno coupé limitée à 29 exemplaires valait environ trois millions d’euros l’unité. Cette Fenomeno Roadster sera donc encore plus chère (et probablement plus rare). Pour l’instant, on ignore si la Revuelto normale aura droit à sa version découvrable à son tour. On l’espère, mais des communicants de Lamborghini nous avaient assuré que ce n’était pas prévu il y a quelques années. La Temerario V8, elle, recevra bientôt le renfort d’une version Spyder.