Elle roule à 130 km/h en Lamborghini Revuelto, les gendarmes lui confisquent

Les faits remontent au week-end dernier dans la Drôme, plus précisément dans la commune de Salles-sous-Bois. Les gendarmes de l’escadron départemental de sécurité routière de la Drôme étaient en train d’effectuer des contrôles de vitesse lorsqu’ils ont vu arriver une Lamborghini Revuelto jaune.

Vitesse retenue pour la supercar italienne au design spectaculaire ? 130 km/h, un chiffre pas spécialement impressionnant quand on sait que cette berlinette hybride à V12 développe jusqu’à 1 015 chevaux en puissance maximale cumulée, se catapulte de 0 à 100 km/h en 2,5 secondes et peut dépasser les 350 km/h en vitesse de pointe.

130 km/h au mauvais moment

Mais dans le cas précis, les 130 km/h ont été mesurés sur une portion de route limitée à 80 km/h. Résultat, la conductrice de la Lamborghini a eu droit à la rétention immédiate de son permis de conduire en attendant son jugement futur.

Le véhicule a aussi été immobilisé, même si cela ne signifie pas obligatoirement qu’il sera ensuite définitivement confisqué. Dans ce dernier cas, la perte serait sèche car elle vaut un demi-million d’euros avant options.

« Les autres usagers en danger »

« La vitesse excessive met en danger tous les usagers de la route. Respectons les limitations pour la sécurité de tous », est-il écrit sur la publication des gendarmes sur leur page Facebook. Dans le cas d’une voiture de sport capable de telles performances mesurée le long d’une départementale bien droite, il faut sans doute relativiser le danger potentiel même si la loi est la même pour tous.