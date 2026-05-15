S’il se met à pleuvoir, la Lamborghini Fenomeno Roadster ne vous protègera pas

Chez Lamborghini il y a le SUV Urus qui intéresse la majorité des clients, le créneau de la voiture de sport « d’entrée de gamme » désormais occupé par la nouvelle Temerario aux performances impressionnantes et le haut de gamme ultra-sportif toujours incarné par la spectaculaire Revuelto. Mais au-delà de cette gamme « normale », le constructeur italien propose régulièrement des séries spéciales infiniment plus chères et rares, souvent basées sur le modèle V12 de la gamme.

Cette petite série des Lamborghini les plus exclusives, démarrée au début du siècle avec la Reventon (puis les Veneno, Centenario, Sian et autres Countach LP800), a reçu l’année dernière un nouveau membre : la Fenomeno. Basée sur la Revuelto, cette dernière faisait grimper la puissance de son fabuleux V12 atmosphérique à 835 chevaux (au lieu de 825) et la puissance totale à 1 080 chevaux au lieu de 1 115, grâce à des batteries de 7 kWh au lieu de 3,8 et des moteurs électriques plus puissants.

Et maintenant, la Fenomeno Roadster

Après la Fenomeno Coupé, voilà cette fois la Fenomeno Roadster. Comme les Reventon, Veneno, Centenario et autres Sian, cette version spéciale enlève donc le haut pour ceux qui préfèrent profiter d’un moteur aussi magnifique sans aucune barrière entre l’échappement et leurs oreilles.

C’est d’ailleurs la première fois que la plateforme introduite sur la Revuelto en 2023 passe au découvrable, cette dernière n’ayant toujours pas reçu de dérivé Roadster contrairement aux précédentes Aventador, Murcielago et Diablo. Lamborghini va-t-il faire l’impasse sur cette version qui convient particulièrement au genre de la super-sportive à moteur V12 ?

Attention à la pluie

En attendant une éventuelle Revuelto Roadster, donc, il faudra se reporter sur la Fenomeno Roadster. Elle conserve la même fiche technique que la Fenomeno Coupé de l’année dernière, avec toujours 1 080 chevaux en puissance maximale cumulée et « seulement quelques kilos de plus sur la balance ». Comptez 2,4 secondes pour le 0 à 100 km/h et 6,8 secondes pour le 0 à 200 km/h, un petit dixième plus lent que sur la version fermée. La vitesse maximale n’est plus « que » de 340 km/h au lieu de 350 km/h sur le coupé.

Attention aussi à bien vérifier la météo avant de la sortir : comme la Veneno Roadster, la Fenomeno Roadster adopte des vitres latérales presque façon « speedster » et il n’existe aucun système pour fermer la voiture. En cas de pluie soudaine, vous devrez donc vous gager sagement dans un endroit abrité.

Il n’y en aura que 15 exemplaires à un prix unitaire au-dessus des trois millions d’euros. Pour ceux qui ne sont pas milliardaires et qui veulent rouler dans une Lamborghini cabriolet, il faudra attendre l’imminente Temerario Spyder. Mais tout le monde rêve d’une Revuelto Roadster plus abordable que cette Fenomeno Roadster !