Alfa Romeo 159

Voiture plaisir à petit prix

Aussi belle qu’oubliée, l’Alfa Romeo 159 2.4 JTDm étonne encore par son agrément

Stéphane Schlesinger

Magnifiquement dessinée par Giugiaro et motorisée par un excellent 5-cylindres, l’Alfa 159 2.4 JTDm délivre un agrément étonnant. Une belle italienne qui a ses faiblesses, mais à redécouvrir sans plus attendre. Surtout vu ses prix attractifs : dès 4 000 €.

Aussi belle qu’oubliée, l’Alfa Romeo 159 2.4 JTDm étonne encore par son agrément

Elle a été une des belles surprises du salon de Genève 2005, c’est l’Alfa Romeo 159. En effet, elle a marqué les visiteurs par sa beauté, Ital Design ayant produit une ligne très fédératrice. Adaptation sur une berline du thème exhibé par le concept Brera de 2002, elle se signale par une batterie de six projecteurs, des flancs lisses marqués par des passages de roue très marqués, et de fin feux arrière horizontaux.

Les spécialistes notent aussi une finition en gros progrès face à celle de la 156 qu’elle remplace, ainsi qu’un gabarit en forte hausse. Mais la belle italienne va faire les frais de l’accord passé entre Fiat, propriétaire d’Alfa Romeo, et GM. Celui-ci induit des partages technologiques, incluant la plate-forme utilisée par la 159.

D'un design homogène et personnel, l'Alfa 159 soigne sa singularité en adoptant la face avant à six projecteurs inaugurée par le concept Ital Design Brera en 2002.
Moderne et très rigide, elle est dimensionnée pour des motorisations très puissantes, donc s’avère lourde et chère. Ce dernier point est aggravé par le fait que Saab, à laquelle elle se destinait également, ne l’emploiera pas : la marque italienne sera seule à l’utiliser ce qui augmentera encore son coût.

Sous le capot, la 159 conserve – en diesel – des blocs italiens, dont l’excellent 5-cylindres 2,4 l à rampe commune coiffé d’une culasse à 20 soupapes. Développant 200 ch pour 400 Nm de couple et allié à une boîte manuelle à 6 rapports, il confère à l’Alfa de belles performances : 228 km/h en pointe, malgré ses quelque 1 640 kg (la plate-forme, encore).

La poupe de l'Alfa 159 est au moins aussi réussie que l'avant, avec ses feux horizontaux rappellant l'avant. Ici en 2005.
Côté châssis, cette traction bénéficie de quelques raffinements, comme un train avant à double triangulation et un essieu arrière multibras, gages d’un guidage optimal des roues. Une disposition déjà vue sur l'Alfa 156, sur laquelle elle a donné d'excellents résultats.

La suspension avant de l'Alfa 159 recourt à une double triangulation. Raffiné, efficace mais un peu coûteux quand il faut changer toutes les rotules.
Evidemment, tout ceci se paie relativement cher. En finition de base Progression, la 159 2.4 coûte 30 900 €, soit 42 600 € actuels selon l'Insee, et comprend l’ESP, la clim manuelle, les 8 airbags, le régulateur de vitesse, et les jantes en alliage. A 31 900 €, la Distinctive est plus intéressante puisqu’elle ajoute la clim auto bizone voire le radar de recul. Enfin, facturée 35 950 €, la Selective se pose un cran au-dessus avec sa sellerie cuir, les sièges à réglages électriques et chauffants, ou encore les capteurs de pluie et de luminosité.

En 2006, l'Alfa 159 se décline en un break SW extrêmement stylé mais pas exagérément spacieux...
La clientèle de la 156 tique car ces prix sont bien plus élevés que ceux de leur monture et se rapprochent de ceux de la BMW Série 3. La marche est bien haute ! Alfa Romeo tente de compenser en offrant l’entretien pendant 3 ans, ce qui doit aussi servir à préserver les valeurs résiduelles. C

En 2006, la 159 a droit à une bien belle variante break dite SW, puis une stylée finition TI aux airs sportifs. Une boîte auto Aisin à 6 rapports apparaît également en option. En 2007, les évolutions continuent, le 2,4 l passant à 210 ch, tout en pouvant s’associer à une transmission intégrale Q4. Début 2008, Alfa modifie la 159, en l’allégeant de 45 kg grâce à l’emploi de l’aluminium (notamment pour les tourelles d’amortisseurs avant).

En 2006, l'Alfa 159 se décline en Ti, variante marquée par ses grandes jantes et sa suspension surbaissée.
Parallèlement, un différentiel électronique Q2 apparaît sur les tractions. Ensuite ? Les évolutions vont pratiquement s’arrêter sur ce moteur, d’autant qu’un 2,0 l JTDm de 170 ch apparaît en 2009, ce qui sonne le glas du 2,4 l en 2010. La 159 disparaît sur la pointe des pneus en 2013, produite à 250 000 unités seulement. On ne lui a pardonné ni son poids ni ses prix, et surtout, on a oublié son excellence

En 2008, l'Alfa 159 bénéficie d'une légère mise à jour, incluant un allègement de 45 kg et de nouveaux coloris, notamment.
Combien ça coûte ?

Pas cher. A 4 000 €, on commence à trouver de bons exemplaires munis d’un CT à jour, même s’ils affichent 250 000 km. A 5 500 €, on s’offre une auto de moins de 200 000 km, alors que les rares exemplaires tombant aux alentours de 100 000 km peuvent réclamer 10 000 €. Etonnamment, les prix ont tendance à grimper.

Non, le coffre de la 159 SW n'est pas très spacieux : de 405 l à 1 235 l, des valeurs dignes d'une compacte. Et ses formes ne sont pas assez régulières. Mais il est bien agencé et joliment fabriqué.
Quelle version choisir ?

Mieux vaut la 210 ch, pas tellement plus puissante mais surtout plus douce et fiable. Entre berline et break, ce sera une affaire de préférence personnelle, mais ce dernier est tout de même plus pratique… et tout aussi stylé ! En revanche, la transmission intégrale Q4 ne sert à rien en-dehors des zones montagneuses.

En SW 210 ch Ti, l'Alfa Romeo 159 se révèle particulièrement séduisante. Cette configuration devrait être plus recherchée si on a des visées en collection.
Les versions collector

Comme d’habitude, celles en parfait état d’origine, à faible kilométrage et dotées d’une configuration originale. La TI est plus recherchée, de par son esthétique.

Le 5-cylindres 2,4 l de l'Alfa 159 JTDm est intrinsèquement solide, mais les périphériques manquent de fiabilité avant le passage en 210 ch.
Que surveiller ?

Si, intrinsèquement, le 5-cylindres est solide, il a connu pas mal d’avaries en 200 ch. Le turbo, les injecteurs et le volant moteur sont plutôt fragiles, alors qu’on note aussi des soucis de capteurs électroniques. De plus, comme sur tous les diesels de ces années, la vanne EGR et le FAP s’encrassant vite en ville… En 210 ch, le 2,4 l bénéficie de périphériques nettement plus fiables, à condition d’être bien entretenu (vidanges avec l’huile adéquate, courroie de distribution changée avant 100 000 km). Evidemment, les "reprogrammations" sauvages sont à proscire. Pas de soucis côté boîte, même avec l'automatique Aisin, mais une vidange avant 100 000 km sera appréciée.

Néanmoins, en début de carrière, la 159 a connu des défauts de biellettes de direction, imposant de changer également la crémaillère… De plus, la suspension avant, passé 150 000 km, souffre du poids du moteur, donc les rotules sont souvent à changer. Pas anormal mais à vérifier avant achat car les changer coûte cher. Enfin, l’habitacle vieillit très bien, malgré quelques bugs électroniques et des pannes de vitres électriques.

Musicale, rapide, très sûre, relativement agile et confortable, l'Alfa 159 2.4 JTDm cumule les qualités sur route. Dommage qu'elle n'ait pas suffisamment évolué au fil de sa carrière...
Sur la route

Le tableau de la 159 présente encore très agréablement. Par ailleurs, la position de conduite se révèle bien étudiée, mais l’espace utile demeure juste moyen. Au démarrage, certes, ça vibre un peu. Mais ensuite, le 210 ch, bien plus que le 200 ch, concilie souplesse et punch. C’est le moins qu’on attend du diesel puissant. Le caractère et la musique, beaucoup moins, et sur ces points, le 5-cylindres excelle. Ce bloc en veut toujours, flatte les oreilles et délivre un agrément étonnant.

Un tableau très agréablement présenté et bien fini pour l'Alfa Romeo 159, mais les jauges de console manquent de lisibilité.
La boîte six, douce et rapide à manier, lui va comme un gant, bref, on prend du plaisir au volant de cette italienne, au point de se dire que ce moteur est celui qui lui va le mieux. Un comble ! Dynamiquement, la direction rapide et consistante accroît l’agrément, d’autant que le train avant est très précis. En découle un comportement sûr et efficace, même si le museau est un peu lourd. Un freinage efficace complète ce bilan bien meilleur que ce qu’on en a dit. Quant à la consommation, elle avoisine les 8 l/100 km.

 

L’alternative youngtimer

Elle n'a pas un physique facile, mais elle est très aérodynamique et spacieuse, l'Alfa Romeo 155, ici en 1995. Et avec le moteur 2,5 l turbo-diesel, elle étonne par son punch.
Les berlines dotées d’un diesel puissant, Alfa en est coutumier. On se rappellera la déconcertante 155. Apparue en 1992, c’est la première de la marque à avoir été entièrement conçue depuis le rachat par  Fiat fin 1986, et repose sur la plate-forme de la Tipo. Au grand dam des puristes du Biscione, cette base est excellente, garantissant à celle berline aux roues avant désespérément motrices de belles qualités routières.

En 1993, elle s’équipe d’un gros  2,5 l turbo-diesel de 125 ch (fourni par VM), qui confère à la 155 2.5 TD de sacrées performances. Elle pointe à 195 km/h et, grâce à son couple monstrueux de 294 Nm, dépose bien des sportives en reprise. Un restylage a lieu en 1995, qui améliore la finition, enrichit l’équipement et modifie les trains roulants, mais le 2.5 TD reste à 125 ch. Fin 1997, la 155 cède la place à la 156, elle aussi sur une plate-forme Tipo, mais autrement mieux dessinée.

Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 2008, la fiche technique

  • Moteur : 5 cylindres en ligne, 2 387 cm3
  • Alimentation : diesel à rampe commune, turbo
  • Suspension : jambes McPherson, ressorts hélicoïdaux, doubles triangles, barre antiroulis, amortisseurs (AV) ; essieu multibras, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs, barre antiroulis (AR)
  • Transmission : boîte 6 manuelle ou automatique, traction ou transmission intégrale
  • Puissance : 210 ch à 4 000 tr/min
  • Couple : 400 Nm à 1 500 tr/min
  • Poids : 1 585 kg
  • Vitesse maxi : 231 km/h (donnée constructeur)
  • 0 à 100 km/h : 8,1 s (donnée constructeur)

> Pour trouver des annonces d'Alfa Romeo 159 2.4 JTDm, rendez-vous sur le site de La Centrale

Alfa Romeo 159

Avis Alfa Romeo 159

17 /20

159 1.9 JTDM 150 PROGRESSION (2006)

Par Libb le 04/01/2022

J'ai acheté ce véhicule avec appréhension à cause de la réputation sulfureuse de la marque, pour remplacer ma golf 4 TDI 130. La côte en occasion étant très très intéressante, pour qui veut un véhicule digne de ce nom (6000€ pour 100.000km, what else?). Grand bien m'en à pris, car au final, c'est une excellente voiture ! Pas très spacieuse pour le gabarit, même si suffisant, pas très pratique non plus (rangements, espace intérieur, pas de banquette rabattable-uniquement trappe à ski dans mon cas), plutôt basse, ouverture de malle étroite pour un coffre néanmoins plutôt grand....Clairement c'est une voiture italienne: belle (on aime ou on aime pas), élégante, plutôt dans l'état d'esprit sportif. Une direction absolument parfaite quoiqu'un peu dure pour le quotidien, d'une précision absolument jouissive. Une tenue de route difficile à mettre en défaut. Un poste de pilotage pensé pour le conducteur, tout tombe parfaitement sous la main. Qualité d'assemblage et des matériaux très bien. Chassis parfaitement rigide, suspensions orienté GT, sportif dans une berline taillée pour la route. Le mix est vraiment très plaisant. Merci le radar de recul de série car visibilité arrière pour les manœuvres bof. Le moteur (en Jtdm 150) est plutôt bien, sais se faire discret, relativement sobre, à un caractère sympa (plutôt rempli en bas à partir de 1500 pour rouler éco, petit creux a 2300, et plutôt rageur au dessus de 3000). ll faudrait pas moins que le 150 sinon c'est trop juste. Le 170 doit être idéal, car un poil lourde tout de même (1600kg). Après une Golf 4 molle de chassis, sans âme, la 159 est plus silencieuse, plus cossue, plus marrante, plus routière et plus belle... Attachante, elle attire toujours l'attention. Bref, pour le prix, ne pas hésiter si on fait de la route! Pour la ville, passez votre chemin: FAP et EGR provoquent de nombreux soucis sur ce modèle... Et si vous n'avez pas de chance, (comme moi), la boîte vous lâchera certainement, comptez 2000€ auprès d'un garage honnête... Cumulé au prix d'achat du véhicule, ça reste reste plus sympa que de rouler en clio....A part ça elle vieillis plutôt bien (sellerie, plastiques, pas de bruits parasites, vernis/peinture etc...).Bref bonne expérience! Je la quitte à présent pour plus de confort, et un 6 cylindre! (BMW F10 525d)

18,6 /20

159 2.0 JTDM 170 SELECTIVE (2010)

Par Seeloo le 15/08/2021

Propriétaire depuis 2 ans je suis très content de ma 159. Un petit coffre et peu de rangements intérieurs pourraient éventuellement faire partie de ses rares défaut. Pour une famille qui part en vacances il faut être bien organisé, mais le confort en route est top.Rien à dire, tout est encore 100% opérationnel pour un véhicule de 11ans et de plus de 100K km. Un bonheur! Pour pouvoir en profiter longuement, c'est une voiture qui demande à être entretenue.

14,8 /20

159 2.0 JTDM 136 DISTINCTIVE (2012)

Par Mando40 le 08/03/2021

Hormis quelques soucis de couinement du train avant ( surement un caoutchouc a changer ) , ras . Tenue de route incroyable, en sacrifiant le confort ( amortissement ) , superbes sièges baquets semi cuir qui n'ont pas pris une ride, la clim parfois qui fait des siennes, oui , il y a quelques petits défauts ... mais sa gueule, sa tenue de route, son 2.0 jtdm 136 vaillant et sobre ( j'en vois qui parlent de consommation ??? ) a 86 au régul, çà m'affiche 4.4 litres aux 100, a 136 au regul sur autoroute , 6.5 litres !!!! je fais 1000 kms avec le plein.Ah, et mon silencieux est mort a 130 000 ( maladie apparemment )j"envisage une reprog a 180 cv.

18,2 /20

159 1.9 JTDM 150 DISTINCTIVE (2007)

Par §alf116Aq le 09/03/2020

Propriétaire d'une Alfa 159 1.9jtd limousine depuis 2008 je suis enchanté par ce véhicule. J'ai parcouru à son volant plus de 300000km avec une fiabilité exemplaire. Boite à vitesse auto jamais vidangée, premier turbo, bref je suis enchanté. Voiture d'une apparence sportive, et d'une marque à la réputation peu fiable: c'est tout le contraire: pas sportive (lourde), mais très fiable.

