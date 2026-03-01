Elle a été une des belles surprises du salon de Genève 2005, c’est l’Alfa Romeo 159. En effet, elle a marqué les visiteurs par sa beauté, Ital Design ayant produit une ligne très fédératrice. Adaptation sur une berline du thème exhibé par le concept Brera de 2002, elle se signale par une batterie de six projecteurs, des flancs lisses marqués par des passages de roue très marqués, et de fin feux arrière horizontaux.

Les spécialistes notent aussi une finition en gros progrès face à celle de la 156 qu’elle remplace, ainsi qu’un gabarit en forte hausse. Mais la belle italienne va faire les frais de l’accord passé entre Fiat, propriétaire d’Alfa Romeo, et GM. Celui-ci induit des partages technologiques, incluant la plate-forme utilisée par la 159.

Moderne et très rigide, elle est dimensionnée pour des motorisations très puissantes, donc s’avère lourde et chère. Ce dernier point est aggravé par le fait que Saab, à laquelle elle se destinait également, ne l’emploiera pas : la marque italienne sera seule à l’utiliser ce qui augmentera encore son coût.

Sous le capot, la 159 conserve – en diesel – des blocs italiens, dont l’excellent 5-cylindres 2,4 l à rampe commune coiffé d’une culasse à 20 soupapes. Développant 200 ch pour 400 Nm de couple et allié à une boîte manuelle à 6 rapports, il confère à l’Alfa de belles performances : 228 km/h en pointe, malgré ses quelque 1 640 kg (la plate-forme, encore).

Côté châssis, cette traction bénéficie de quelques raffinements, comme un train avant à double triangulation et un essieu arrière multibras, gages d’un guidage optimal des roues. Une disposition déjà vue sur l'Alfa 156, sur laquelle elle a donné d'excellents résultats.

Evidemment, tout ceci se paie relativement cher. En finition de base Progression, la 159 2.4 coûte 30 900 €, soit 42 600 € actuels selon l'Insee, et comprend l’ESP, la clim manuelle, les 8 airbags, le régulateur de vitesse, et les jantes en alliage. A 31 900 €, la Distinctive est plus intéressante puisqu’elle ajoute la clim auto bizone voire le radar de recul. Enfin, facturée 35 950 €, la Selective se pose un cran au-dessus avec sa sellerie cuir, les sièges à réglages électriques et chauffants, ou encore les capteurs de pluie et de luminosité.

La clientèle de la 156 tique car ces prix sont bien plus élevés que ceux de leur monture et se rapprochent de ceux de la BMW Série 3. La marche est bien haute ! Alfa Romeo tente de compenser en offrant l’entretien pendant 3 ans, ce qui doit aussi servir à préserver les valeurs résiduelles. C

En 2006, la 159 a droit à une bien belle variante break dite SW, puis une stylée finition TI aux airs sportifs. Une boîte auto Aisin à 6 rapports apparaît également en option. En 2007, les évolutions continuent, le 2,4 l passant à 210 ch, tout en pouvant s’associer à une transmission intégrale Q4. Début 2008, Alfa modifie la 159, en l’allégeant de 45 kg grâce à l’emploi de l’aluminium (notamment pour les tourelles d’amortisseurs avant).

Parallèlement, un différentiel électronique Q2 apparaît sur les tractions. Ensuite ? Les évolutions vont pratiquement s’arrêter sur ce moteur, d’autant qu’un 2,0 l JTDm de 170 ch apparaît en 2009, ce qui sonne le glas du 2,4 l en 2010. La 159 disparaît sur la pointe des pneus en 2013, produite à 250 000 unités seulement. On ne lui a pardonné ni son poids ni ses prix, et surtout, on a oublié son excellence…

Combien ça coûte ?

Pas cher. A 4 000 €, on commence à trouver de bons exemplaires munis d’un CT à jour, même s’ils affichent 250 000 km. A 5 500 €, on s’offre une auto de moins de 200 000 km, alors que les rares exemplaires tombant aux alentours de 100 000 km peuvent réclamer 10 000 €. Etonnamment, les prix ont tendance à grimper.

Quelle version choisir ?

Mieux vaut la 210 ch, pas tellement plus puissante mais surtout plus douce et fiable. Entre berline et break, ce sera une affaire de préférence personnelle, mais ce dernier est tout de même plus pratique… et tout aussi stylé ! En revanche, la transmission intégrale Q4 ne sert à rien en-dehors des zones montagneuses.

Les versions collector

Comme d’habitude, celles en parfait état d’origine, à faible kilométrage et dotées d’une configuration originale. La TI est plus recherchée, de par son esthétique.

Que surveiller ?

Si, intrinsèquement, le 5-cylindres est solide, il a connu pas mal d’avaries en 200 ch. Le turbo, les injecteurs et le volant moteur sont plutôt fragiles, alors qu’on note aussi des soucis de capteurs électroniques. De plus, comme sur tous les diesels de ces années, la vanne EGR et le FAP s’encrassant vite en ville… En 210 ch, le 2,4 l bénéficie de périphériques nettement plus fiables, à condition d’être bien entretenu (vidanges avec l’huile adéquate, courroie de distribution changée avant 100 000 km). Evidemment, les "reprogrammations" sauvages sont à proscire. Pas de soucis côté boîte, même avec l'automatique Aisin, mais une vidange avant 100 000 km sera appréciée.

Néanmoins, en début de carrière, la 159 a connu des défauts de biellettes de direction, imposant de changer également la crémaillère… De plus, la suspension avant, passé 150 000 km, souffre du poids du moteur, donc les rotules sont souvent à changer. Pas anormal mais à vérifier avant achat car les changer coûte cher. Enfin, l’habitacle vieillit très bien, malgré quelques bugs électroniques et des pannes de vitres électriques.

Sur la route

Le tableau de la 159 présente encore très agréablement. Par ailleurs, la position de conduite se révèle bien étudiée, mais l’espace utile demeure juste moyen. Au démarrage, certes, ça vibre un peu. Mais ensuite, le 210 ch, bien plus que le 200 ch, concilie souplesse et punch. C’est le moins qu’on attend du diesel puissant. Le caractère et la musique, beaucoup moins, et sur ces points, le 5-cylindres excelle. Ce bloc en veut toujours, flatte les oreilles et délivre un agrément étonnant.

La boîte six, douce et rapide à manier, lui va comme un gant, bref, on prend du plaisir au volant de cette italienne, au point de se dire que ce moteur est celui qui lui va le mieux. Un comble ! Dynamiquement, la direction rapide et consistante accroît l’agrément, d’autant que le train avant est très précis. En découle un comportement sûr et efficace, même si le museau est un peu lourd. Un freinage efficace complète ce bilan bien meilleur que ce qu’on en a dit. Quant à la consommation, elle avoisine les 8 l/100 km.

L’alternative youngtimer

Les berlines dotées d’un diesel puissant, Alfa en est coutumier. On se rappellera la déconcertante 155. Apparue en 1992, c’est la première de la marque à avoir été entièrement conçue depuis le rachat par Fiat fin 1986, et repose sur la plate-forme de la Tipo. Au grand dam des puristes du Biscione, cette base est excellente, garantissant à celle berline aux roues avant désespérément motrices de belles qualités routières.

En 1993, elle s’équipe d’un gros 2,5 l turbo-diesel de 125 ch (fourni par VM), qui confère à la 155 2.5 TD de sacrées performances. Elle pointe à 195 km/h et, grâce à son couple monstrueux de 294 Nm, dépose bien des sportives en reprise. Un restylage a lieu en 1995, qui améliore la finition, enrichit l’équipement et modifie les trains roulants, mais le 2.5 TD reste à 125 ch. Fin 1997, la 155 cède la place à la 156, elle aussi sur une plate-forme Tipo, mais autrement mieux dessinée.

Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 2008, la fiche technique

Moteur : 5 cylindres en ligne, 2 387 cm3

Alimentation : diesel à rampe commune, turbo

Suspension : jambes McPherson, ressorts hélicoïdaux, doubles triangles, barre antiroulis, amortisseurs (AV) ; essieu multibras, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs, barre antiroulis (AR)

Transmission : boîte 6 manuelle ou automatique, traction ou transmission intégrale

Puissance : 210 ch à 4 000 tr/min

Couple : 400 Nm à 1 500 tr/min

Poids : 1 585 kg

Vitesse maxi : 231 km/h (donnée constructeur)

0 à 100 km/h : 8,1 s (donnée constructeur)

