Anticipez une éventuelle hausse des prix des carburants : 5 astuces pour rouler en consommant moins

Le week-end dernier fut riche en actualité. Suite aux frappes au Moyen-Orient, le baril de pétrole connaît déjà une hausse de l’ordre de 9 %. Si, à ce jour, les prix à la pompe sont stables, il faut s’attendre à payer plus cher à la pompe d’ici quelques semaines. Pour le moment, il est inutile de se précipiter à la première station venue puisque toute pénurie est écartée, mais des solutions simples à mettre en place pour préserver « l’or noir », quel que soit son coût, existent.

La bonne pression des pneus

En premier lieu, vérifiez la pression des pneus. Une notion de bon sens, même si nous sommes 58 % à ne pas le faire régulièrement. Il en va de votre sécurité bien sûr, mais aussi de votre consommation. Sachez que des pneumatiques sous-gonflés peuvent augmenter l’appétit de votre auto de 10 %. À plus long terme, cela engendre une usure irrégulière de la bande de roulement avec une perte de la longévité.

Un entretien à jour

Si cela nécessite de se rendre dans un garage, réaliser un bon entretien de votre auto est également conseillé. Un filtre à air encrassé, des bougies fatiguées ou une huile moteur usée sont autant d’éléments néfastes pour la consommation. Sans être hors de prix, une petite révision sera positive, notamment pour la durée de vie de votre mécanique.

Évitez les charges inutiles

Le poids reste l’ennemi numéro un. Évitez de rouler surcharger, videz ainsi votre coffre des objets inutiles. Bien sûr, n’allez pas jusqu’à retirer votre roue de secours (si vous avez la chance d’en posséder une), mais tout objet lourd à une incidence. Idem pour les barres de toit, qui peuvent engendrer une surconsommation de l’ordre de 10 %.

Adoptez l’écoconduite

Votre type de conduite influe directement sur l’appétit de votre auto. L’écoconduite n’est pas nouvelle, mais elle demande de revoir sa façon de conduire si vous êtes du genre un peu nerveux au volant. Le maître-mot reste l’anticipation. Regarder au loin pour prévenir tout changement d’allure est primordial. Les accélérations brutales, freinages intempestifs et rouler pare-chocs contre pare-chocs sont des comportements à proscrire. Une conduite souple en privilégiant des accélérations douces et le moins de freinages possible, afin de rouler au maximum sur l’élan, vous permettront d’économiser facilement 20 % d’or noir.

Comparez les prix

Changer ses habitudes n’est pas toujours évident, mais si cela permet de faire quelques économies, l’effort est mérité. Plutôt que de vous rendre toujours dans la même station, comparez les prix. Entre les différents distributeurs, la différence peut atteindre 10 centimes par litre. Plusieurs comparateurs en ligne existent (carburant.org, mon-essence.fr…) pour mieux comparer. En toute logique, évitez les trop grands détours pour que l’opération reste rentable.