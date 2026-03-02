La marque BMW peut-elle taquiner Mercedes sur le plaisir de conduite avec un crossover électrique ?

2026 est une année très importante Mercedes avec 140 ans d’innovation dans l’histoire de l’automobile. Sans surprise, BMW ne manque pas cette occasion pour féliciter avec humour son rival de toujours. Une manœuvre qui rend cette fois quelques internautes et fans de la marque perplexes.

Car oui, la publication en question sur le réseau social Instagram évoque un point très particulier auxquels les fans Bmw sont particulièrement sensibles : le plaisir de conduite. Après une première vignette « joyeux anniversaire », la firme munichoise prétend détenir ce titre dans le duel sur la deuxième image. Mais à la dernière slide, patatras : un crossover électrique -segment peu propice au grand frisson- apparaît. Son nom, BMW iX3. Un choix étrange compte tenu du parc particulièrement garni de BMW en matière de voitures passionnantes à mener de manière dynamique sur la route ou sur circuit.

Un retour de manivelle

Dans les commentaires, les gens ne ratent pas BMW. Un observateur se moque : «-inventer le plaisir de conduire- pour finalement montrer la chose la moins plaisante à conduire qui existe ». Un autre rebondit : « il y a un problème avec la voiture montrée sur la dernière slide ». Enfin, parmi des commentaires globalement positifs et admiratifs de cette rivalité bon enfant et historique, un internaute s’exprime : « mettez plutôt une M3 E46 GTR ! ». Bref, les fans sont au rendez-vous, et les puristes aussi.