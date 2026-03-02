Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Bmw Ix3 Na5

La marque BMW peut-elle taquiner Mercedes sur le plaisir de conduite avec un crossover électrique ?

Dans Faits Divers / Insolite / Insolite

Adrien Raseta

3  

Les petites taquineries entre Mercedes et BMW ne datent pas d’hier. À la moindre occasion, les deux constructeurs utilisent leurs publicités pour moquer avec humour les produits du concurrent. Dans la dernière publication BMW sur les réseaux sociaux, était-ce bien vu de la part du Munichois ? Pas si sûr…

La marque BMW peut-elle taquiner Mercedes sur le plaisir de conduite avec un crossover électrique ?

2026 est une année très importante Mercedes avec 140 ans d’innovation dans l’histoire de l’automobile. Sans surprise, BMW ne manque pas cette occasion pour féliciter avec humour son rival de toujours. Une manœuvre qui rend cette fois quelques internautes et fans de la marque perplexes.

Car oui, la publication en question sur le réseau social Instagram évoque un point très particulier auxquels les fans Bmw sont particulièrement sensibles : le plaisir de conduite. Après une première vignette « joyeux anniversaire », la firme munichoise prétend détenir ce titre dans le duel sur la deuxième image. Mais à la dernière slide, patatras : un crossover électrique -segment peu propice au grand frisson- apparaît. Son nom, BMW iX3. Un choix étrange compte tenu du parc particulièrement garni de BMW en matière de voitures passionnantes à mener de manière dynamique sur la route ou sur circuit.

Par chance Carl Benz a inventé l’automobile…
Par chance Carl Benz a inventé l’automobile…
… donc nous avons pu inventer le plaisir de conduite.
… donc nous avons pu inventer le plaisir de conduite.

 

Un retour de manivelle

Dans les commentaires, les gens ne ratent pas BMW. Un observateur se moque : «-inventer le plaisir de conduire- pour finalement montrer la chose la moins plaisante à conduire qui existe ». Un autre rebondit : « il y a un problème avec la voiture montrée sur la dernière slide ». Enfin, parmi des commentaires globalement positifs et admiratifs de cette rivalité bon enfant et historique, un internaute s’exprime : « mettez plutôt une M3 E46 GTR ! ». Bref, les fans sont au rendez-vous, et les puristes aussi.

3  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Bmw Ix3 Na5

Bmw Ix3 Na5

SPONSORISE

Actualité Bmw

Voir toute l'actu Bmw

Toute l'actualité

Voir toute l'actu