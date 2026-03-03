« En juin 2026, l’A110 actuelle s’arrêtera pour laisser route ouverte à l’avenir », voici ce que l’on peut lire sur le site d’Alpine. Si cette annonce n’est pas nouvelle, elle est bel et bien officialisée et engendre un petit pincement au cœur de tous les passionnés d’automobiles.

Dans un communiqué officiel, la marque indique que « seuls quelques exemplaires de l’A110 actuelle sont encore disponibles à la commande ou en stock dans le réseau », sans en préciser le nombre.

Seulement le nombre n’est pas le seul critère important puisque le concessionnaire de Mulhouse précise sur sa page Linkedin que la version de base de 252 ch ne sera plus disponible à la commande d’ici la fin du mois de mars. Après vérification, cette version « n’est plus configurable et n’est disponible qu’en stock ».

Voici une bien triste nouvelle puisque cette A110 de base est facturée 66 900 €, soit 13 000 € de moins que la version GTS encore au catalogue. Si cette dernière est plus puissante (300 ch) et plus affûtée au niveau châssis, l’effort financier n’a rien d’anodin. À cela s’ajoute la différence de malus : 5 105 € pour la première et 7 959 € pour la seconde. L’écart atteint au final près de 16 000 €.

Si vous roulez régulièrement sur circuit, le châssis de la GTS se justifie. Mais, pour évoluer tous les jours (tout en grattant les vibreurs de temps à autre), la version de base suffit amplement. Dépenser plus de 60 000 € dans une sportive à seulement deux places peut paraître déraisonnable, mais c’est sans aucun doute le choix le plus rationnel qu’il soit.

La plus raisonnable de toutes

Confortable, rapide, offrant des sensations de conduite incroyables, elle se permet même de préserver votre porte-monnaie au quotidien grâce à un appétit d’oiseau, ou presque, tout en préservant ses consommables (freins et pneus notamment).

Encore aujourd’hui, elle figure toujours parmi les meilleures. La version R Ultime est d’une efficacité bluffante, la déclinaison S a remporté le titre de Sportive de l’année par le magazine Motorsport et le titre allemand Auto Motor und Sport vient de lui décerner le titre la victoire dans la catégorie « Sportives » et le prix des lecteurs « Best Cars 2026 ».

Craquer pour cette A110 n’est que vivement conseillé puisque jamais la marque ne réalisera de nouveau une telle auto. La prochaine génération, dont la présentation est prévue dans le courant de l’année, sera électrique et bâtie sur une plateforme spécialement dédiée Alpine Performance Platform.