L’Alpine A110 R Ultime se prend pour une voiture de compétition

En bref : 325 ou 350 ch 1 100 kg 0 à 100 km/h en 3,8 s A partir de 265 000 €

Mondial de l’auto 2024, Alpine présente la R Ultime, une version limitée à 110 unités et vendue 265 000 €, voire 330 000 € en choisissant la série limitée dans la série limitée, la « La Bleue ». L’ A110 Pure, présentée en 2018 à moins de 56 000 €, paraît un lointain souvenir. Pourtant, cette version de base a séduit toute la presse automobile, un jouet performant, joueur, confortable, polyvalent et économique à l’usage, que demander de plus ?

Que s’est-il passé pour qu’Alpine propose une auto aussi hors de prix, et si rare ? Sans avoir véritablement la réponse, il semble que le succès leur a donné raison puisque les 15 exemplaires de La Bleue sont tous partis et 60 commandes de R Ultime ont été passées avec à la clé plusieurs milliers d’euros d’options. C’est aussi une course contre la montre, le temps joue en leur défaveur puisque la production de la Berlinette s’arrêtera en juillet prochain.

Le temps de cet essai, nous mettons de côté le prix et nous nous penchons d’abord sur les évolutions techniques, qui n’ont épargné presque aucun élément de l’auto.

Une A110 GT4 pour la route

Hervé Mailliet, le responsable de projet de la R Ultime, s’en donne à cœur joie pour nous la détailler entièrement. Cela commence par les pneus Michelin Pilot Cup2 plus larges, spécialement développés pour elle, le marquage « A11 » sur les flancs le prouve. Plus résistants à la chaleur à l’intérieur de la bande de roulement, ils offrent un meilleur grip sur l’extérieur pour augmenter les vitesses de passage en courbe. Ces enveloppes chaussent de nouvelles jantes en aluminium forgées (18’’ à l’avant et 19’’ à l’arrière). Les jantes en carbone de la R, jugées trop fragiles et mises de côté par les clients, n’ont pas été retenues ici.

Issus de la compétition, plus exactement de l’A110 GT4, les amortisseurs Ohlins TTX sont réglables en compression et détente. La hauteur de caisse est également variable (-20 mm à l’avant et -25 mm à l’arrière contre -10 mm sur la R).

Quant au freinage, l’une des qualités de toutes les A110, les ingénieurs ont voulu tout de même aller plus loin. Les disques avant bi-matière atteignent 330 mm de diamètre (+ 10 mm) et sont pincés par des plaquettes racing, le tout refroidi par de nouvelles écopes. Avec de telles évolutions, les systèmes ABS et ESP ont dû être recalibrés.

L’ A110 étant naturellement plus à son aise sur les tracés serrés qu’ultra-rapides, un gros travail a été porté à l’aérodynamique afin de mieux charger l’auto, surtout sur le train avant. Le coffre avant passe ainsi à la trappe puisque les échangeurs sont désormais orientés vers le haut et deux grandes évacuations prennent place sur le capot. Deux prises Naca se logent sous la partie avant de même qu’une lame souple sous le bouclier. À l’arrière, on remarque le petit duck tail ainsi que l’aileron retravaillé. Ce dernier est réglable selon quatre angles (0, + 2, + 4 et + 6 degrés) pour apporter jusqu’à 25 kg d’appui supplémentaires. Au total, cette Ultime bénéfice d’un gain de 149 kg par rapport à la R.

Côté mécanique enfin, les ingénieurs se sont aussi creusé les méninges. Pistons et bielles forgés, injecteurs issus de la compétition, turbo retravaillé pour souffler jusqu’à 2,9 bars, le petit quatre cylindres turbo assemblé chez Oreca développe 325 ch, voir 345 ch en utilisant de l’essence avec un indice d’octane RON 102. Surtout, ses biceps gonflent de 80 Nm de couple pour atteindre 420 Nm. La Berlinette atteint les 100 km/h en 3,8 secondes (- 0,1 seconde) et file à 280 km/h.

Ce moteur revu, et notamment l’augmentation du couple, a entraîné des modifications en cascade. Ainsi, un différentiel à glissement limité vient en renfort, la boîte de vitesses à six rapports provient de la Mégane RS, une adoption qui a nécessité de revoir le berceau avec pour conséquence un passage obligé aux crash-tests. Deux Alpine R Ultime ont ainsi été sacrifiées…