Alpine A110 (2e Generation)

Essai

L’Alpine A110 R Ultime se prend pour une voiture de compétition

Julien Bertaux

5. La fiche technique de l'Alpine A110 R Ultime 

 

FICHE TECHNIQUE – A110 R ULTIME

 

Puissance maximale*

325 ch à 6 000 tr/min en RON 98

345 ch à 6 000 tr/min en RON 102

Couple maximal*

420 Nm obtenus entre 3 200 et 4 200 tr/min en RON 98

420 Nm obtenus entre 3 200 et 5 600 tr/min en RON 102

Type de transmission

Propulsion avec boîte double embrayage humide 6 rapports

Châssis

Structure en aluminium (96 %)

Essieux avant/arrière

Suspension à double triangulation

Diamètre de braquage entre trottoirs

13 m

Freins

Disques flottant rainurés à bol aluminium

Diamètre des disques de freins AV

330 mm

Diamètre des disques de freins AR

330 mm

Pneumatiques AV / AR

225/40 R18 & 255/35 R19

Masse à vide en ordre de marche mini (MVODM)*

1 100 kg

Masse en ordre de marche mini (MODM) avec conducteur 75kg*

1 175 kg

Masse maximum autorisée en charge

1 325 kg

Vitesse maximale

280 km/h

0-100 km/h

3,8 s

0-400 mètres

11,5 s

0-1000 mètres*

21,5 s

Protocole d’homologation*

Euro 6 E Bis

Émissions de CO2 en cycle mixte*

170 g/km

Consommation en cycle mixte (litre/100 km)*

7.7 l/100 km

(*) Valeurs et données en cours d'homologation

DIMENSIONS – A110 R ULTIME

Longueur HT (mm)

4 258 mm

Largeur avec/sans rétroviseur (mm)

1 979 mm/1 798 mm

Hauteur (mm)

1234 mm

Empattement (mm)

2419 mm

Porte à faux AV (mm)

943 mm

Porte à faux AR (mm)

896 mm

Garde au sol (mm) VODM

106 mm

Répartition des masses AV/AR

41/59 %
