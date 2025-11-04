5. La fiche technique de l'Alpine A110 R Ultime
|
FICHE TECHNIQUE – A110 R ULTIME
|
|
Puissance maximale*
|
325 ch à 6 000 tr/min en RON 98
345 ch à 6 000 tr/min en RON 102
|
Couple maximal*
|
420 Nm obtenus entre 3 200 et 4 200 tr/min en RON 98
420 Nm obtenus entre 3 200 et 5 600 tr/min en RON 102
|
Type de transmission
|
Propulsion avec boîte double embrayage humide 6 rapports
|
Châssis
|
Structure en aluminium (96 %)
|
Essieux avant/arrière
|
Suspension à double triangulation
|
Diamètre de braquage entre trottoirs
|
13 m
|
Freins
|
Disques flottant rainurés à bol aluminium
|
Diamètre des disques de freins AV
|
330 mm
|
Diamètre des disques de freins AR
|
330 mm
|
Pneumatiques AV / AR
|
225/40 R18 & 255/35 R19
|
Masse à vide en ordre de marche mini (MVODM)*
|
1 100 kg
|
Masse en ordre de marche mini (MODM) avec conducteur 75kg*
|
1 175 kg
|
Masse maximum autorisée en charge
|
1 325 kg
|
Vitesse maximale
|
280 km/h
|
0-100 km/h
|
3,8 s
|
0-400 mètres
|
11,5 s
|
0-1000 mètres*
|
21,5 s
|
Protocole d’homologation*
|
Euro 6 E Bis
|
Émissions de CO2 en cycle mixte*
|
170 g/km
|
Consommation en cycle mixte (litre/100 km)*
|
7.7 l/100 km
(*) Valeurs et données en cours d'homologation
|
DIMENSIONS – A110 R ULTIME
|
Longueur HT (mm)
|
4 258 mm
|
Largeur avec/sans rétroviseur (mm)
|
1 979 mm/1 798 mm
|
Hauteur (mm)
|
1234 mm
|
Empattement (mm)
|
2419 mm
|
Porte à faux AV (mm)
|
943 mm
|
Porte à faux AR (mm)
|
896 mm
|
Garde au sol (mm) VODM
|
106 mm
|
Répartition des masses AV/AR
|
41/59 %
