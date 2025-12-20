Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Alfa Romeo Gt

Voiture plaisir à petit prix

Belle, pratique et pas chère, l’Alfa Romeo GT offre les avantages d’un coupé sans les inconvénients

Stéphane Schlesinger

Ligne Bertone, châssis raffiné, moteur sympa, habitacle spacieux, l’Alfa GT JTS est un excellent antidote aux SUV. De plus, elle demeure très abordable : dès 3 500 €. Une super affaire si on prend 2-3 précautions…

Belle, pratique et pas chère, l’Alfa Romeo GT offre les avantages d’un coupé sans les inconvénients

On se doutait qu’il se passait quelque chose d’important mais pas à ce point. En 1988, Fiat lance sa Tipo, largement inspirée du concept VSS de 1981. Celui-ci montrait comment à partir d’une base technique, on pouvait imaginer une grande variété de modèles très différents. Mais de là à imaginer que la plate-forme de la compacte au look controversé allait durer plus de vingt ans… C’est pourtant ce qu’il s’est passé !

La première variation majeure sur le thème Tipo date de 1994, quand Alfa Romeo a présenté ses superbes GTV et Spider type 916, qui remplaçaient les bras tirés arrière jusque-là utilisés par un bien plus sophistiqué essieu multibras. La seconde date de 1997, quand l’Alfa 156 a ajouté dans la balance son train avant à double triangulation : cela a donné un châssis extrêmement réussi par son efficacité et son agrément.

Ligne fluide, élégante et typiquement Alfa avec cette calandre qui conditionne tout le dessin de la face avant pour le coupé GT, révélé en 2003.

Aussi l’a-t-on utilisé presque sans changement pour élaborer un coupé polyvalent, beau mais spacieux, le GT, présenté en 2003. Dessiné avec talent par Bertone, partenaire de longue date d’Alfa Romeo, il marque par son esthétique (très remarquée dans le film 36, quai des Orfèvres), qui s’accompagne d’une belle habitabilité et d’un coffre digne de ce nom. Cette Alfa peut tout à fait convenir à une petite famille !

L'empattement du coupé GT reste identique à celui de l'Alfa Romeo 156, ce qui lui garantit une belle habitabilité. Bertone a savamment habillé le tout.

Une large palette de moteurs est proposée, comprenant en essence le fabuleux V6 Busso ainsi que des 4-cylindres Pratola Serra, d’origine  Fiat mais retravaillés par Alfa. Ils arrivent en deux temps, le premier disponible étant le 2,0 l JTS, doté, lui, d’une injection directe et développant 165 ch. De quoi atteindre 216 km/h et passer les 100 km/h en 8,7 s : presque sportif ! Une boîte 5 est proposée, mais en deux variantes :  manuelle et robotisée Selespeed. Fin 2004 arrive en entrée de gamme un 1,7 l proche de celui de la Barchetta, mais doté d’un double allumage qui en booste la puissance à 140 ch.

La face arrière du coupé Alfa Romeo GT reste très sobre, à l'opposé de la surcharge des voitures actuelles. Elle dissimule un très large et fort pratique hayon.

La voiture ne pesant que 1 290 kg, elle pointe à 205 km/h et franchit les 100 km/h en 9,9 s. Suffisant. Deux niveaux d’équipement sont proposés. En entrée de gamme, la Distinctive comprend de série les jantes en alliage, la clim auto bizone, le régulateur de vitesse et les 6 airbags. Déjà riche ! La Selective ajoute le cuir et la hifi Bose, voire, en option le GPS combiné à un téléphone Connect Nav+.

Qualité cachée du coupé Alfa Romeo GT, le coffre transformable, variant de 320 l à 905 l banquette rabattue et dégageant un plancher plat, au seuil plus bas que sur n'importe quel SUV actuel...

En 2.0 JTS, le coupé débute à 28 600 € (39 700 € actuels selon l’Insee) en Distinctive et 30 600 € en Sélective. Très bien accueilli mais surtout demandé en diesel (c’est alors la mode), le Coupé GT va peu évoluer en essence, recevant simplement une lame chromée en bas du bouclier avant ainsi qu’un combiné d’instruments remanié en 2007. L’Alfa GT est retirée en 2010, après avoir été écoulée à 80 832 unités, soit un succès que plus aucun coupé milanais ne rééditera...

En 2007, l'Alfa Romeo GT bénéficie d'une très légère mise à jour, signalée à l'extérieur par une barre chromée souligant la grille de bouclier avant.

Combien ça coûte ?

En bon état, le Coupé GT se déniche dès 3 500 €, avec le 1,8 l en finition de base… et un kilométrage proche des 200 000 km. Le 2,0 l coûtera sensiblement le même prix en Selespeed, mais aisément 1 000 € supplémentaires en manuelle. A moins de 150 000 km, comptez 4 300 € en 1,8 l et 5 300 € en 2,0 l. Les exemplaires fabriqués à partir de 2007 sont un peu plus cotés, alors que les plus chères peuvent prétendre à 9 000 € en parfait état et à moins de 100 000 km.

Autant choisir son Alfa GT en Selective, dotée d'une belle sellerie en cuir. Les places arrière sont très logeables même si le passager central sera quelque peu à l'étroit.

Quelle version choisir ?

Pour un prix d’appel, la 1.8 TS fera très bien l’affaire, son moteur vif donnant le change. Mais si on en a les moyens, autant s’offrir le 2,0 l JTS, mais pas avec la boîte Selespeed, peu convaincante.

Une couleur originale sera un plus si on veut collectionner une Alfa Romeo GT, trop souvent noire ou grise. A noter qu'elle ne s'équipera jamais d'un toit ouvrant.

Les versions collector

Plutôt les 2,0 l manuelles, en parfait état, à faible kilométrage et de préférence avec une couleur originale.

Les moteurs 1,8 l et 2,0 l de l'Alfa GT sont très solides, à condition d'anticiper le changement de la courroie de distribution, une opératoin pas trop complexe.

Que surveiller ?

Lancé six ans après l’Alfa 156, dont il dérive, le coupé GT en a rectifié la majorité des défauts. De sorte qu’il se révèle très fiable, si l’entretien a été soigné. Ainsi, on vidangera l’huile du moteur (de préférence de la 10W60) tous les 10 000 km, alors qu’on changera la courroie de distribution plus tôt que ce que préconise Alfa : dès 60 000 km, tout comme les bougies. Par ailleurs, on remplacera à cette occasion le déphaseur d’arbre à cames, s’il émet un bruit de diesel au démarrage.

Ces blocs consomment naturellement un peu d’huile (1 l/3 000 km), donc mieux vaut un lubrifiant costaud à chaud, dont on surveillera régulièrement le niveau. Les bobines et la sonde lambda sont souvent à renouveler avant 100 000 km. Vers ce kilométrage, les rotules du train avant prennent du jeu, et comme elles sont nombreuses, leur remplacement coûte un peu cher. Pour sa part, la boîte Selespeed est plus fiable qu’on ne l’imagine, mais attention, en cas de souci, presque personne ne sait s’en occuper…

Dans l’habitacle, les bugs électroniques sont assez courants, le couvercle d’airbag passager peut rebiquer et le plastique « Soft Touch » de certaines commandes se met à peler. Les solutions pour résoudre ce défaut sont connues. Enfin, surveillez la rouille sur les bas de caisse des exemplaires venant de zones très salées l’hiver.

Comportement routier très sûr et communicatif pour l'Alfa Romeo GT, qui se déguste mieux avec le 2,0 l que le 1,8 l.

Sur la route

Devenu bien rare, le coupé GT n’a rien perdu de son charme. Au contraire ! Dans l’habitacle, il surprend par sa finition soignée et surtout, son habitabilité ! On profite aussi d’une excellente position de conduite allié à un siège confortable. Au démarrage, le moteur 2,0 l JTS émet un petit bruit très sympa puis offre une belle disponibilité à bas régime.

A bord de l'Alfa GT, on retrouve la planche de bord de la 147, ce qui n'a rien de honteux vu sa belle présentation. Et les plastiques sont de bonne qualité, même si les revêtements "Soft Touch" ont tendance à devenir collants.

Ce n’est pas un monstre en matière de reprises, et si on veut obtenir une poussée consistante, il ne faut pas hésiter à grimper dans les tours, où ce diable de JTS séduira par son allégresse et sa belle sonorité. Bel agrément, d’autant que la boîte, très plaisante à manier, profite d’un étagement idéal. L’autre source de plaisir, c’est le châssis, à commencer par une excellente direction, rapide et informative.

De beaux sièges avant équipent l'Alfa Romeo GT, même si on aurait aimé en ajuster la longueur d'assise.

Le train avant propose un joli mordant en virage, puis le grip élevé allié à un empattement long procure une tenue de route de haut de niveau. Bref, on se sent connecté et en sécurité (ESP de série), d'autant que le freinage est puissant. Sur long trajet, on apprécie en tout cas la bonne insonorisation et le confort des plus acceptables, malgré un amortissement trop ferme. Et on aimerait une consommation un peu moindre : 9,0 l/100 km en moyenne.

 

L’alternative youngtimer

Alfa Romeo Sprint (1983 – 1989)

Affublée d'épais boucliers en 1983, l'Alfa Romeo Sprint allège quelque peu sa décoration plastifiée en 1985, en abandonnant les protections latérales.

Plastiquage esthétique de l’Alfasud Sprint, l’Alfa Sprint débarque en 1983. Derrière ses protections latérales et ses boucliers sans grâce, elle cache toutefois une évolution bienvenue de son 4-cylindres boxer 1,5 l. En effet, dans la nouvelle version Quadrifoglio Verde, il est poussé à 105 ch, pour mieux affronter la nouvelle vague des GTI. Une plus paisible déclinaison 1,3 l de 86 ch est aussi proposée.

Ce petit coupé à quatre places et hayon parvient ainsi à se maintenir, profitant par ailleurs de belles qualités routières. Trop peut-être pour Alfa, qui décide de les dégrader en supprimant dès 1985 les freins à disque ainsi que la barre stabilisatrice à l’arrière. En 1988, c’est le bouquet final pour la Sprint qui s’offre tout de même une évolution à 1,7 l de son moteur, développant désormais 118 ch. Elle disparaît en 1989. Dès 9 500 €.

Alfa Romeo GT 2.0 JTS (2004), la fiche technique

  • Moteur : 4 cylindres en ligne, 1 970 cm3
  • Alimentation : injection
  • Suspension : jambes McPherson, ressorts hélicoïdaux, doubles triangles, amortisseurs, barre antiroulis (AV); essieu multibras, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs, barre antiroulis (AR)
  • Transmission : boîte 5 manuelle ou robotisée, traction
  • Puissance : 165 ch à 6 400 tr/min
  • Couple : 206 Nm à 3 250 tr/min
  • Poids : 1 320 kg
  • Vitesse maxi : 216 km/h (donnée constructeur)
  • 0 à 100 km/h : 8,7 (donnée constructeur)

Pour trouver des annonces d'Alfa Romeo Gt TS/JTS, rendez-vous sur le site de La Centrale.

Alfa Romeo Gt

Avis Alfa Romeo Gt

15,2 /20

Gt (1976)

Par §chr257Yv le 28/12/2018

alfa GT 1900 jtdBonne voiture un peu fragile du train avant car amortisseur très ferme pour une tenue de route exemplaire.bien faire les entretiens a période régulière . j'en possède une depuis 5 ans 105000km parcouru ,j'en suis content malgré tous les trajets que je fais quotidiennement. actuellement 185000 km de voiture de passionné .,volume coffre important pour partir en vacance.

7,6 /20

Gt (1976)

Par §Kap372mL le 16/06/2015

Alors j'en ai eu une pendant 5 ans MAIS PLUS JAMAIS et j'ai fait perdre des tonnes de vente à Alfa RoméoVéhicule acheté d'occasion à 90.000 km3 semaines apres rupture du pot précatalitique... (350€)6 mois apres, 2 jantes dans un nid de poule (700€)1 ans, peinture ecaillé sur le capot (300€)2 ans, Accident non responsable (3500€)4 ans, Rupture du turbo, presssion dans le moteur, déculassage, réalésage, coussinet etc... (6500€)Mise en vente, 1 an pour la vendre avec changement de l'embrayage (2000€)PLUS JAMAIS

15,2 /20

Gt 1.9 JTDM 150 Q2 (2010)

Par §rav617mo le 29/06/2014

Bonjour à tous,Pour commencer j'ai acheté mon (ma ?) GT il y a environ 5 mois. Les prix sur le marché de l'occasion sont vraiment intéressants pour ce modèle. J'ai longuement hésité avec tous les autres coupés comme les méganes gt, scirocco, RCZ (finalement exclue, un peu trop chère et seulement 2 places, et oui... Les places arrières ne sont là que pour faire joli), laguna coupé. Diesel oblige avec mes 40.000km/an.Extérieur :Je vais pas m'éterniser là-dessus, chacun jugera par soi-même mais je trouve que Bertone a bien travaillé. Pour ceux qui se pose la question, oui elle fait tourner les têtes et surtout celles des demoiselles :D Attention toutefois à la peinture qui est vraiment fragile.Conduite :C'est vraiment une voiture saine et très dur à prendre en défaut. Je précise que je suis pas un pilote mais c'est toujours plaisant de pouvoir attaquer sans crainte. La voiture ne bouge pas, surtout chaussée en 18". Le différentiel Q2 joue beaucoup au niveau de la motricité, normal c'est son but me direz-vous. Le JTD 150 est amplement suffisant pour nos routes et autoroutes. Il apporte son lot de sensation, chose qu'on ne retrouve pas à bord des scirocco, mégane, laguna ou autre. Par contre il est en dessous du HDi 163 du RCZ il faut le signaler. Par contre si vous avez des problèmes de dos ne prenez surtout pas les jantes en 18, c'est très dur...La position de conduite est impeccable, les sièges semi-bacquet enveloppent très bien mais une personne un peu trop corpulente ne tiendra pas longtemps dedans !Petit bémol toutefois pour la pédale d'embrayage qui est assez dure ainsi que la consommation en ville qui est vraiment élevée. Comptez environ 9L/100 en urbain et 6L en sur voie rapide.Entretien :Il est à faire tous les 20.000km ou tout les ans. La petite révision coûte 180€ et la grosse est à un peu plus de 300 (prix en concession Alfa).Distribution à faire tout les 120.000km mais ça reste à vérifier.Intérieur :J'ai déjà mentionné la qualité des sièges. Carton rouge pour la console centrale ! On a plus l'impression d'utiliser un minitel ! Pour téléphoner il faut prendre une deuxième carte SIM qui s'insère dans le poste. Retour dans les années 90...La clim est simple à utiliser, efficace. La coffre est dans la moyenne de la catégorie et les places arrières sont utilisables dans la limite du mètre 85.Fiabilité :Je ne pourrais pas juger pour l'instant, mais j'ai déjà changé un récepteur d'embrayage. Les pannes récurrentes sont la vanne EGR (l'écologie c'est bien, un peu moins pour le porte-feuille...), le FAP, l'embrayage qui s'use assez rapidement (mais bon chez Alfa on connaît ce problème), et le silent-bloc qui est à vérifier de temps en temps. Pour l'instant je n'ai pas eu de soucis alors je croise les doigts !Je pense avoir fait le tour, je ne regrette surtout pas mon achat ! En espérant que mon avis vous aura été utile.A bientôt sur nos routes !

15 /20

Gt 1.9 JTDM 170 SELECTIVE (2009)

Par §mad231Hw le 27/03/2014

bonjour a tous les lecteurs,je possede mon GT depuis 2 ans,montee avec un boitier additionnelle environ 210 ch en tout,voiture qui me donne beaucoup de plaisir a conduire pour une conso de 5.1 sur autoroute,seule petit probleme vitre qui fonctionne tres mal ainsi que durite de turbo,a part ca superbe voiture avec beaucoup de caractere.

